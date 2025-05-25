Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить влажные и мягкие шоколадные брауни без глютена — 8 простых шагов к десерту вашей мечты
Ржавчина на кухонной посуде? Вам не нужны химикаты — спасёт то, что уже есть дома
Сотрудник ДПС просит выйти из машины? Вы не всегда обязаны это делать
Уход нового поколения: эти два ингредиента уже в каждом топ-средстве 2025 года
Всего 4 минуты в день по японскому методу Табата помогут вернуться в форму без стресса
Два дня в раю: откройте для себя уникальное путешествие в эквадорский заповедник
Устаёте от стресса? Неврологи рекомендуют вот это простое занятие
Кому достанется Германия? Коренное население сокращается
Увеличьте урожай с лучшими стимуляторами роста

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

3:14
Зоосфера

На первый взгляд вопрос звучит забавно, почти как детская загадка: почему белый медведь не ест пингвина? Но за этим скрывается нечто большее — урок географии, эволюции и природы. Ответ не только логичен, но и наглядно показывает, как интересно устроен мир.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Разные полюса — разные миры

Белый медведь (лат. Ursus maritimus) — хищник Арктики. Он живёт на самом севере Земли: в районе Северного Ледовитого океана, вдоль побережий Канады, России, Аляски, Гренландии и нередко встречается на дрейфующих льдинах. Его мир — лед, снег и тюлени.

А пингвины — это обитатели юга. Их естественная среда — Антарктида, южная часть Южной Америки, побережья Австралии и Новой Зеландии, а также острова южной части Тихого и Атлантического океанов. Самый северный пингвин — галапагосский, но и он живёт почти на экваторе.

Между ними — вся планета. Белые медведи и пингвины никогда не встречаются в дикой природе.

Естественный обман в мультфильмах

Многие думают иначе — виной тому мультфильмы, картинки, мемы и даже некоторые рекламные ролики, где пингвины и медведи якобы живут бок о бок. На самом деле, это художественный вымысел. В реальности медведь никогда не увидит пингвина, если только не попадёт в зоопарк.

Кто есть кто: диета белого медведя

Белый медведь — грозный хищник. Самцы могут весить до 1000 кг, а длина тела достигает 3 метров. Он отлично охотится в воде и на суше. Основная добыча — кольчатые и гренландские тюлени, реже моржи. Иногда он не гнушается падалью, рыбой, птицами и даже ягодами.

И если бы медведь когда-нибудь оказался рядом с колонией пингвинов — он, безусловно, не отказался бы от такого обеда. Но природа распорядилась иначе.

Почему их не свела эволюция

Потому что у этих видов разная история и экосистема. Белый медведь — результат эволюции северного бурого медведя, адаптировавшегося к жизни на льду. Пингвины — потомки летающих птиц, утратившие способность летать ради того, чтобы стать отличными пловцами.

Они обитали на противоположных концах Земли миллионы лет и развивались в изоляции. У них нет общих хищников, общих ресурсов или общих территорий.

А если бы они всё-таки встретились

Медведь бы, скорее всего, не стал церемониться. Он атакует и моржей — гигантов в броне, что уж говорить о беззащитных пингвинах. Но благодаря географии и биологии, эти встречи невозможны.

Почему это важно знать

Этот пример учит нас смотреть шире. Иногда простые вопросы приводят к большим открытиям. Он показывает, насколько важна география ареалов, как устроена экология, и почему нельзя судить о природе по мультфильмам. Это ещё и повод поговорить с детьми о животных — и объяснить, что даже в самых суровых уголках планеты жизнь устроена по строгим правилам.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность
Новости спорта
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность Аудио 
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Авто
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать Аудио 
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Экономика и бизнес
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Последние материалы
Как приготовить влажные и мягкие шоколадные брауни без глютена — 8 простых шагов к десерту вашей мечты
Ржавчина на кухонной посуде? Вам не нужны химикаты — спасёт то, что уже есть дома
Сотрудник ДПС просит выйти из машины? Вы не всегда обязаны это делать
Уход нового поколения: эти два ингредиента уже в каждом топ-средстве 2025 года
Всего 4 минуты в день по японскому методу Табата помогут вернуться в форму без стресса
Два дня в раю: откройте для себя уникальное путешествие в эквадорский заповедник
Устаёте от стресса? Неврологи рекомендуют вот это простое занятие
Кому достанется Германия? Коренное население сокращается
Увеличьте урожай с лучшими стимуляторами роста
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.