Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

3:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд вопрос звучит забавно, почти как детская загадка: почему белый медведь не ест пингвина? Но за этим скрывается нечто большее — урок географии, эволюции и природы. Ответ не только логичен, но и наглядно показывает, как интересно устроен мир.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Разные полюса — разные миры

Белый медведь (лат. Ursus maritimus) — хищник Арктики. Он живёт на самом севере Земли: в районе Северного Ледовитого океана, вдоль побережий Канады, России, Аляски, Гренландии и нередко встречается на дрейфующих льдинах. Его мир — лед, снег и тюлени.

А пингвины — это обитатели юга. Их естественная среда — Антарктида, южная часть Южной Америки, побережья Австралии и Новой Зеландии, а также острова южной части Тихого и Атлантического океанов. Самый северный пингвин — галапагосский, но и он живёт почти на экваторе.

Между ними — вся планета. Белые медведи и пингвины никогда не встречаются в дикой природе.

Естественный обман в мультфильмах

Многие думают иначе — виной тому мультфильмы, картинки, мемы и даже некоторые рекламные ролики, где пингвины и медведи якобы живут бок о бок. На самом деле, это художественный вымысел. В реальности медведь никогда не увидит пингвина, если только не попадёт в зоопарк.

Кто есть кто: диета белого медведя

Белый медведь — грозный хищник. Самцы могут весить до 1000 кг, а длина тела достигает 3 метров. Он отлично охотится в воде и на суше. Основная добыча — кольчатые и гренландские тюлени, реже моржи. Иногда он не гнушается падалью, рыбой, птицами и даже ягодами.

И если бы медведь когда-нибудь оказался рядом с колонией пингвинов — он, безусловно, не отказался бы от такого обеда. Но природа распорядилась иначе.

Почему их не свела эволюция

Потому что у этих видов разная история и экосистема. Белый медведь — результат эволюции северного бурого медведя, адаптировавшегося к жизни на льду. Пингвины — потомки летающих птиц, утратившие способность летать ради того, чтобы стать отличными пловцами.

Они обитали на противоположных концах Земли миллионы лет и развивались в изоляции. У них нет общих хищников, общих ресурсов или общих территорий.

А если бы они всё-таки встретились

Медведь бы, скорее всего, не стал церемониться. Он атакует и моржей — гигантов в броне, что уж говорить о беззащитных пингвинах. Но благодаря географии и биологии, эти встречи невозможны.

Почему это важно знать

Этот пример учит нас смотреть шире. Иногда простые вопросы приводят к большим открытиям. Он показывает, насколько важна география ареалов, как устроена экология, и почему нельзя судить о природе по мультфильмам. Это ещё и повод поговорить с детьми о животных — и объяснить, что даже в самых суровых уголках планеты жизнь устроена по строгим правилам.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

