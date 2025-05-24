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Куда ползут дождевые черви после дождя — и зачем они вообще вылезают

2:35
Зоосфера

Если вы хоть раз замечали червей, извивающихся на асфальте после дождя, возможно, задавались вопросом: почему они покидают своё привычное подземелье ради такой опасной прогулки? Ведь на поверхности их подстерегают машины, прохожие, птицы и солнечные лучи. На первый взгляд кажется, что черви бегут от затопления. Но на самом деле всё сложнее.

Червь
Фото: flickr.com by s shepherd, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Червь

Дышать им не мешает даже вода

Дождевые черви дышат через кожу, и им необходима влага, чтобы кислород свободно проникал в организм. Несмотря на то, что воздух — лучший источник кислорода, вода вовсе не губительна: некоторые виды могут выживать в ней до двух недель. Так что версия о "спасении от утопления" подходит не всем.

Переезжают на новые участки

Настоящая причина, по мнению учёных, — миграция. После дождя почва становится влажной и безопасной для перемещений по поверхности. Это идеальный момент, чтобы переселиться на новое место, где меньше конкурентов и больше еды. По земле черви ползут быстрее, чем внутри неё, а солнечные лучи в дождливую погоду им не угрожают.

Почему не делают этого всегда

В сухую погоду поверхность — смертельная ловушка. Кожа червя должна быть влажной, чтобы он мог дышать и вырабатывать слизь. На солнце он просто высыхает. Поэтому черви ждут сырости — дождя, тумана или даже просто влажной ночи.

Почему они умирают в городе

В естественной среде у червей больше шансов выжить после такой "командировки". В городе всё иначе: асфальт не пропускает воду, бордюры мешают спуститься обратно в почву, а постоянная вибрация и шум сбивают их с толку. Это объясняет, почему в черте города после дождя мы видим так много погибших червей.

А если дело в страхе

Существует и другая гипотеза: капли дождя могут напоминать червям вибрации, которые издаёт их главный враг — крот. Спасаясь от "нападения", черви устремляются наверх. Но это объяснение не учитывает, что черви ползут наружу даже при тумане и слабой мороси, когда вибраций нет.

Вывод

Черви не убегают от дождя. Они используют редкий шанс — влажную поверхность — чтобы быстро и эффективно расселиться. Да, для многих это заканчивается трагично, особенно в городах. Но без таких миграций их вид не смог бы выжить и распространяться.

Уточнения

Земляны́е че́рви или дождевы́е че́рви (лат. Lumbricina), - подотряд малощетинковых червей из отряда Crassiclitellata.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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