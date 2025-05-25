Стерилизовать или пожалеть? Ошибки, за которые платят животные

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда кошек не стерилизуют вовсе не из-за финансов или времени, а из-за убеждений. Мол, "надо хотя бы раз родить", "иначе не познает счастья материнства", "станет толстой и ленивой"… Звучит трогательно, но ветеринары разводят руками: большинство этих причин — мифы.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Счастье материнства — не про кошек

Спаривание приносит кошке боль — у котов половой член покрыт шипами. Во время течки самка тоже страдает: судороги, нервозность, попытки сбежать. А "радость материнства" часто оборачивается подвалами, дворами и промёрзшими котятами. И даже если вы раздадите малышей, кто даст гарантию, что их не выбросят на улицу?

Жирная и ленивая после операции? Необязательно

Да, вес после стерилизации может увеличиться — до 53% в течение полугода. Но правильное питание и активность делают своё дело. У кошки останутся все привычки: охота, игры, контроль территории. Она может стать спокойнее, но не обязательно. Всё зависит от темперамента.

"Надо родить для здоровья" — миф

Ни беременность, ни роды не гарантируют кошке крепкого здоровья. Зато ранняя кастрация — отличная профилактика опухолей молочных желёз и воспалений матки. Удалили орган — ушёл и риск.

Жалко? Жалеть стоит как раз нестерилизованных

Именно они страдают от гормональных сбоев, инфекций, боли и… последствий человеческой сентиментальности. А кастрация — это шанс на долгую и здоровую жизнь рядом с вами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



