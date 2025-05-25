Стерилизовать или пожалеть? Ошибки, за которые платят животные

Иногда кошек не стерилизуют вовсе не из-за финансов или времени, а из-за убеждений. Мол, "надо хотя бы раз родить", "иначе не познает счастья материнства", "станет толстой и ленивой"… Звучит трогательно, но ветеринары разводят руками: большинство этих причин — мифы.
Счастье материнства — не про кошек
Спаривание приносит кошке боль — у котов половой член покрыт шипами. Во время течки самка тоже страдает: судороги, нервозность, попытки сбежать. А "радость материнства" часто оборачивается подвалами, дворами и промёрзшими котятами. И даже если вы раздадите малышей, кто даст гарантию, что их не выбросят на улицу?
Жирная и ленивая после операции? Необязательно
Да, вес после стерилизации может увеличиться — до 53% в течение полугода. Но правильное питание и активность делают своё дело. У кошки останутся все привычки: охота, игры, контроль территории. Она может стать спокойнее, но не обязательно. Всё зависит от темперамента.
"Надо родить для здоровья" — миф
Ни беременность, ни роды не гарантируют кошке крепкого здоровья. Зато ранняя кастрация — отличная профилактика опухолей молочных желёз и воспалений матки. Удалили орган — ушёл и риск.
Жалко? Жалеть стоит как раз нестерилизованных
Именно они страдают от гормональных сбоев, инфекций, боли и… последствий человеческой сентиментальности. А кастрация — это шанс на долгую и здоровую жизнь рядом с вами.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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