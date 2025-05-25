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Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают

1:34
Зоосфера

Мяуканье — не просто милый звук, который мы привыкли слышать. Это особый "язык", но адресован он… исключительно человеку. Кошки почти не используют "мяу" между собой. У них есть другие сигналы: хвост, усы, позы, обонятельные метки. А вот "мяу" — это адаптация под нас.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Сначала котята мяукают маме: когда холодно, голодно, страшно. Но взрослые кошки между собой этим звуком не общаются. Зато в доме — запросто. Почему? Потому что это работает. Мы слышим, реагируем, подходим, гладим, кормим.

Более того, каждая кошка со временем подбирает "свои" интонации под конкретного хозяина. Короткое "мяу" — это привет. Длинное, жалобное — просьба. Резкое, тревожное — признак дискомфорта. И всё это — адресовано вам, любимому двуногому.

Исследования показывают, что кошки даже умеют подражать интонации человеческого плача, чтобы мы отреагировали быстрее. Мяуканье становится чем-то вроде диалога. Люди привыкают к этим звукам, различают их и даже отвечают на них. Это и есть настоящая коммуникация.

Но если кошка вдруг начала мяукать иначе — громче, чаще, тревожнее — это сигнал тревоги. Возможно, ей больно, одиноко или просто плохо. Не игнорируйте — именно сейчас она особенно нуждается в человеке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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