Пушистик страдает молча: какие ошибки хозяев отталкивают кошек

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки не умеют жаловаться вслух, но отлично показывают, что им не по душе. Иногда мы искренне любим своего пушистика, но совершаем ошибки, которые делают его жизнь невыносимой. И если вовремя не заметить тревожные звоночки, отношения могут испортиться. Что же чаще всего отталкивает котов от людей?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

1. Личное пространство — не роскошь

Каждому коту нужен угол, где его не трогают. Тихий, тёплый, безопасный. Если такого места нет — питомец начнёт прятаться в шкафах, за диваном, под ванной. А вместе с этим — уходит доверие. Не обязательно покупать домик: старый свитер, плед или корзина уже спасут ситуацию.

2. Еда со стола — плохая идея

Пицца, жареное мясо, колбаска из холодильника — звучит заманчиво, но кошке не на пользу. Лишний вес, проблемы с печенью, ЖКТ и суставах — результат добрых, но неправильных жестов. Настоящая забота — это сбалансированное питание, а не "угощение по глазам".

3. Кот — не веган

Кошки — хищники по природе. Ни каша, ни брокколи не заменят мясо и аминокислоты, без которых страдает всё: от зрения до иммунитета. Веганские привычки хозяина не должны становиться приговором для питомца.

4. Без прививок — в никуда

Даже если кот не выходит на улицу, вирусы можно занести на обуви, одежде или руках. А если гуляет сам по себе — вакцинация и вовсе обязательна. Некоторые заболевания опасны и для человека. Профилактика всегда дешевле лечения.

5. Подоконник не должен быть ловушкой

Олеандр, монстера, диффенбахия — не просто красивые растения, а реальная угроза для кошки. До отравления — один укус. Приобретая питомца, проверьте, не скрывается ли среди ваших зелёных любимцев ядовитый враг.

6. Уважение — не только к людям

Не хочет кот сидеть на руках — не нужно его силком тискать. Боится камер — не превращайте его в блогера. Тянете за хвост, громко ругаетесь, мешаете спать — не удивляйтесь, что любимец бежит от вас. У него есть право на границы и настроение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



