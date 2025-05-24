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Пушистик страдает молча: какие ошибки хозяев отталкивают кошек

2:25
Зоосфера

Кошки не умеют жаловаться вслух, но отлично показывают, что им не по душе. Иногда мы искренне любим своего пушистика, но совершаем ошибки, которые делают его жизнь невыносимой. И если вовремя не заметить тревожные звоночки, отношения могут испортиться. Что же чаще всего отталкивает котов от людей?

Сердитая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

1. Личное пространство — не роскошь

Каждому коту нужен угол, где его не трогают. Тихий, тёплый, безопасный. Если такого места нет — питомец начнёт прятаться в шкафах, за диваном, под ванной. А вместе с этим — уходит доверие. Не обязательно покупать домик: старый свитер, плед или корзина уже спасут ситуацию.

2. Еда со стола — плохая идея

Пицца, жареное мясо, колбаска из холодильника — звучит заманчиво, но кошке не на пользу. Лишний вес, проблемы с печенью, ЖКТ и суставах — результат добрых, но неправильных жестов. Настоящая забота — это сбалансированное питание, а не "угощение по глазам".

3. Кот — не веган

Кошки — хищники по природе. Ни каша, ни брокколи не заменят мясо и аминокислоты, без которых страдает всё: от зрения до иммунитета. Веганские привычки хозяина не должны становиться приговором для питомца.

4. Без прививок — в никуда

Даже если кот не выходит на улицу, вирусы можно занести на обуви, одежде или руках. А если гуляет сам по себе — вакцинация и вовсе обязательна. Некоторые заболевания опасны и для человека. Профилактика всегда дешевле лечения.

5. Подоконник не должен быть ловушкой

Олеандр, монстера, диффенбахия — не просто красивые растения, а реальная угроза для кошки. До отравления — один укус. Приобретая питомца, проверьте, не скрывается ли среди ваших зелёных любимцев ядовитый враг.

6. Уважение — не только к людям

Не хочет кот сидеть на руках — не нужно его силком тискать. Боится камер — не превращайте его в блогера. Тянете за хвост, громко ругаетесь, мешаете спать — не удивляйтесь, что любимец бежит от вас. У него есть право на границы и настроение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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