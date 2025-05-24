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Как взрослеют коты: 7 этапов кошачьей жизни — и на что важно обратить внимание

1:58
Зоосфера

Год назад был пушистый комочек, а теперь — уверенный в себе кот. Мы рядом на каждом этапе их жизни, а они проживают с нами всю свою.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Кошки живут около 15 лет. По меркам человека — это примерно 105. Взрослеют они стремительно, и каждую фазу мы видим почти как смену времён года.

Младенчество (0-4 недели)

Глазки открываются на 5 день, молочные зубки — на 14-й. Мамина забота — всё, что нужно. Она кормит, умывает и даже помогает опорожниться.

Детство (1-6 месяцев)

Начинают пить воду, учатся есть твёрдую пищу и осваивают лоток. Самое очаровательное время — пушистые малыши, бесконечно игривые и любопытные.

Юность (7 месяцев — 2 года)

Гормоны вступают в игру, характер формируется, а активность зашкаливает. Большинство кошек становятся половозрелыми к году, но, например, мейн-куны созревают ближе к 2-3 годам.

Зрелость (3-6 лет)

Пик физической формы. Шерсть блестит, мышцы крепкие. Это как наши 30-40 лет: уверенность, сила и внутренняя гармония.

Средний возраст (7-10 лет)

Уже меньше игр, чуть больше отдыха. Могут начать набирать вес, шерсть тускнеет. Период "раздумий" и спокойствия.

Старость (10-15 лет)

Появляется забывчивость, ухудшается слух, возможны проблемы с зубами и суставами. Кошка нуждается в комфорте и поддержке.

Преклонные годы (15+ лет)

Меняется характер, предпочтения в еде и поведении. Иногда кричат без причины, ищут уединение. И больше всего им сейчас нужна забота.

Каждый возраст — целая история. Просто нужно быть рядом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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