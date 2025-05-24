Как взрослеют коты: 7 этапов кошачьей жизни — и на что важно обратить внимание

Год назад был пушистый комочек, а теперь — уверенный в себе кот. Мы рядом на каждом этапе их жизни, а они проживают с нами всю свою.
Кошки живут около 15 лет. По меркам человека — это примерно 105. Взрослеют они стремительно, и каждую фазу мы видим почти как смену времён года.
Младенчество (0-4 недели)
Глазки открываются на 5 день, молочные зубки — на 14-й. Мамина забота — всё, что нужно. Она кормит, умывает и даже помогает опорожниться.
Детство (1-6 месяцев)
Начинают пить воду, учатся есть твёрдую пищу и осваивают лоток. Самое очаровательное время — пушистые малыши, бесконечно игривые и любопытные.
Юность (7 месяцев — 2 года)
Гормоны вступают в игру, характер формируется, а активность зашкаливает. Большинство кошек становятся половозрелыми к году, но, например, мейн-куны созревают ближе к 2-3 годам.
Зрелость (3-6 лет)
Пик физической формы. Шерсть блестит, мышцы крепкие. Это как наши 30-40 лет: уверенность, сила и внутренняя гармония.
Средний возраст (7-10 лет)
Уже меньше игр, чуть больше отдыха. Могут начать набирать вес, шерсть тускнеет. Период "раздумий" и спокойствия.
Старость (10-15 лет)
Появляется забывчивость, ухудшается слух, возможны проблемы с зубами и суставами. Кошка нуждается в комфорте и поддержке.
Преклонные годы (15+ лет)
Меняется характер, предпочтения в еде и поведении. Иногда кричат без причины, ищут уединение. И больше всего им сейчас нужна забота.
Каждый возраст — целая история. Просто нужно быть рядом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.