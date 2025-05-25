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Кот не реагирует на имя? Это не упрямство, а сигнал

2:49
Зоосфера

Кажется, имя для питомца — это первое, что приходит в голову, когда в доме появляется пушистый жилец. Хочется придумать что-то особенное, ласковое, с характером. Но вот парадокс: имя есть, а кошка будто и не слышит. Не откликается, не подходит, вообще никак не реагирует.

Котенок в коробке
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котенок в коробке

Почему так происходит? Причины могут быть самыми разными — от банального равнодушия до серьёзных проблем со слухом. Разберёмся по порядку.

1. Имя — не для усов

Сложные, вычурные клички, какими бы красивыми они ни были, часто не укладываются в кошачьи ушки. Длинные слова без звонких шипящих просто не воспринимаются как сигнал. Особенно если никто в доме их толком не использует.

Например, кота назвали Картье, а зовут просто Кот — логично, что зверь не поймёт, кто такой этот "Картье". Простые короткие клички с буквами "с" и "ш" кошки воспринимают гораздо охотнее.

2. Не хочет — и всё тут

Даже если кошка знает своё имя, это не значит, что она будет откликаться. В отличие от собак, которые бегут на зов, не думая, кошка сначала оценит, зачем вообще к ней обращаются. Не голодна, играть не хочет, настроение не то — значит, не пойдёт.

3. Проблемы со слухом

Иногда всё дело не в характере, а в физиологии. Некоторые кошки от природы частично или полностью глухи — особенно это касается белых животных с голубыми глазами. А бывает и так, что просто вокруг шумно: техника работает, окна открыты, кошка сидит в другой комнате. Она может просто не услышать, что её зовут.

4. Недоверие

Если с кошкой обошлись грубо или наказали, она может затаить обиду. Не из вредности, а в целях самосохранения. В этом случае на зов она не идёт, потому что боится — и это уже повод задуматься о вашем взаимодействии.

5. Имя пока не выучено

Если кошка недавно появилась в доме или ей сменили кличку, не стоит ждать мгновенной реакции. Нужно время, чтобы она поняла, что новый набор звуков — это обращение к ней. Говорите имя ласково, чаще прикасайтесь, хвалите — и всё встанет на свои места.

И в чём же дело

Чаще всего дело вовсе не в кошке, а в человеке. Или имя слишком сложное, или не повторяется, или ассоциируется у питомца с чем-то неприятным. А ещё - срабатывает чисто кошачье "не хочу".

Но имя всё-таки важно. Простое, понятное, доброе. Такое, чтобы мурлыка чувствовала: её зовут с теплом. А значит — стоит ответить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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