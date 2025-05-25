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Генетический сбой или магия: откуда берутся черепаховые коты

2:17
Зоосфера

Черепаховые кошки — это настоящие звёзды среди мурлык. Яркие, необычные, словно раскрашенные вручную, они давно завоевали сердца людей. Но если родился черепаховый кот, то это уже не просто редкость, а целое генетическое событие. Только вот быть таким уникальным не всегда означает везение — особенно для самого животного.

Кот
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот

Почему черепаховыми бывают почти только кошки

Окрас кошки формируется на уровне Х-хромосом, каждая из которых может нести ген определённого цвета — например, чёрного или рыжего. У самок их две (XX), и именно это позволяет им иметь сразу два цвета в шерсти. А вот у котов — только одна (XY), и потому они могут быть либо рыжими, либо чёрными, но не одновременно.

И только если у кота происходит генетическая ошибка, и он получает набор ХХY — он может родиться черепаховым. Такие случаи крайне редки — всего один на 3-5 тысяч.

Чем расплачивается черепаховый кот за свою уникальность

  1. Он бесплоден
    Практически все черепаховые самцы не способны к размножению. Их организм устроен иначе, и полноценной мужской функции у них нет.

  2. Поведение — "не как у котов"
    Они могут быть мягче, спокойнее и даже игнорировать конкуренцию. Не метят территорию, не дерутся за самок и часто ведут себя, как кошки.

  3. Повышенная чувствительность
    Некоторые владельцы отмечают, что черепаховые коты более привязчивы и нежны. Это делает их особенно любимыми питомцами, но также может проявляться в повышенной тревожности.

Почему таких котов любят и берегут

Редкость делает черепахового кота настоящим талисманом:

  • В Японии их брали на корабли для защиты от духов и бурь

  • В Англии верили, что их хвост лечит бородавки

  • Во многих странах их считали символом удачи и достатка

И всё же — это не миф

Да, черепаховый кот может родиться. Но это результат генетического сбоя, а не чуда природы. Такие животные не становятся отцами, но часто становятся любимцами семьи — за добрый характер, нежность и редкую внешность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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