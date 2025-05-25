Генетический сбой или магия: откуда берутся черепаховые коты

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Черепаховые кошки — это настоящие звёзды среди мурлык. Яркие, необычные, словно раскрашенные вручную, они давно завоевали сердца людей. Но если родился черепаховый кот, то это уже не просто редкость, а целое генетическое событие. Только вот быть таким уникальным не всегда означает везение — особенно для самого животного.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот

Почему черепаховыми бывают почти только кошки

Окрас кошки формируется на уровне Х-хромосом, каждая из которых может нести ген определённого цвета — например, чёрного или рыжего. У самок их две (XX), и именно это позволяет им иметь сразу два цвета в шерсти. А вот у котов — только одна (XY), и потому они могут быть либо рыжими, либо чёрными, но не одновременно.

И только если у кота происходит генетическая ошибка, и он получает набор ХХY — он может родиться черепаховым. Такие случаи крайне редки — всего один на 3-5 тысяч.

Чем расплачивается черепаховый кот за свою уникальность

Он бесплоден

Практически все черепаховые самцы не способны к размножению. Их организм устроен иначе, и полноценной мужской функции у них нет. Поведение — "не как у котов"

Они могут быть мягче, спокойнее и даже игнорировать конкуренцию. Не метят территорию, не дерутся за самок и часто ведут себя, как кошки. Повышенная чувствительность

Некоторые владельцы отмечают, что черепаховые коты более привязчивы и нежны. Это делает их особенно любимыми питомцами, но также может проявляться в повышенной тревожности.

Почему таких котов любят и берегут

Редкость делает черепахового кота настоящим талисманом:

В Японии их брали на корабли для защиты от духов и бурь

В Англии верили, что их хвост лечит бородавки

Во многих странах их считали символом удачи и достатка

И всё же — это не миф

Да, черепаховый кот может родиться. Но это результат генетического сбоя, а не чуда природы. Такие животные не становятся отцами, но часто становятся любимцами семьи — за добрый характер, нежность и редкую внешность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



