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Топ-3 породы кошек, которые хотят быть единственными любимцами

2:43
Зоосфера

Многие считают, что ревность — чувство исключительно человеческое. Но те, у кого дома живёт кошка, хорошо знают: если у питомца забрали внимание, он это не оставит просто так. Особенно если в доме появился новый питомец или "чужак". Некоторые кошки не просто ревнуют, а буквально устраивают мини-драмы. Причём представители определённых пород делают это особенно ярко.

Сиамский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сиамский кот

Почему кошки ревнуют

Кошка — территориальное существо. Она воспринимает хозяина, дом, лежанку, миску и даже время для ласки как личную собственность. Когда появляется конкурент — будь то человек, животное или даже смартфон, — пушистая хозяйка может заподозрить предательство.

Как проявляется ревность

Реакции могут быть разными:

  • Шипение, агрессия, попытки выгнать "чужака"

  • Демонстративная обида: прятки, игнор, отказ от общения

  • Избыточная привязанность: навязчивость, попытки перехватить всё внимание

  • Вредительство: метки, порча вещей, "случайные" лужи мимо лотка

3 самые ревнивые кошачьи породы

1. Британская короткошёрстная

С виду — плюшевый аристократ. На деле — территориальный одиночка. Терпеть чужаков британцы не любят, особенно если приходится делить хозяина. Они не склонны к громкому протесту, но будут игнорировать, избегать и явно показывать: "Это моё место и мой человек".

2. Сиамская кошка

Сиамы — самые громкие борцы за внимание. Если у этой кошки что-то забирают — она обязательно об этом заявит. Громко, настойчиво и эмоционально. При этом сиамка может как обидеться, так и встать на тропу войны, если почувствует, что её "долю ласки" делят с кем-то ещё.

3. Шартрез (картезианская кошка)

Эта порода реже встречается, но её представители отличаются особой привязанностью к одному человеку. Они не устраивают сцен, но делают всё, чтобы отвоевать внимание. Мягко ложатся на клавиатуру, закрывают собой экран, встают между хозяином и телевизором. И всё - ради одной цели: быть в центре.

Как помочь ревнивой кошке

  • Обеспечить отдельную территорию и личные вещи

  • Не менять режим и привычки с появлением нового животного или человека

  • Не наказывать за агрессию — лучше отреагировать спокойно и мягко скорректировать поведение

  • Поддерживать контакт и внимание: глажка, игры, ласка

  • Не сравнивать и не делить — для кошки хозяин должен быть полностью её

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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