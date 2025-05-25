Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже домашняя кошка, ни разу не выходившая на улицу, может заразиться глистами. Яйца паразитов легко попадают в дом на обуви, с сырым мясом или через блох, а котята нередко заражаются ещё от матери. Гельминтоз опасен, но его можно вовремя распознать — если знать, на что обращать внимание.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаза кошки

Основные пути заражения

Блохи — частый переносчик яиц глистов

Сырое мясо и поедание грызунов

Контакт с заражёнными животными

Передача от матери к котятам

Признаки, что у кошки глисты

1. Вздутый живот

Круглый, напряжённый живот при общей худобе тела — тревожный сигнал. Особенно заметно у котят и при массовом заражении.

2. Худоба

Позвоночник и кости таза торчат, хотя аппетит может быть нормальным или даже повышенным. Вес снижается — паразиты "съедают" питательные вещества.

3. Рвота и диарея

Нарушение пищеварения — частый симптом. Тошнота, нестабильный стул, иногда в рвоте заметны фрагменты паразитов.

4. Бледные или серые дёсны

Признак анемии, которая развивается из-за скрытой потери крови, вызванной активностью глистов в организме.

5. Резкие изменения аппетита

Кошка может постоянно просить еду или, наоборот, резко отказаться даже от любимых лакомств.

6. Проблемы с шерстью и кожей

Шерсть тускнеет, теряет блеск, появляется перхоть и колтуны. В области ануса возможен зуд и выпадение шерсти.

7. Необычное поведение

Кошка трётся задом о пол или ковёр — так она пытается уменьшить зуд. Также возможна раздражительность, вялость и апатия.

8. Блохи на шерсти

Если в шерсти кошки заметны мелкие тёмные точки — вероятно, это блохи. А значит, риск заражения глистами высокий.

9. Подозрительные фекалии

Иногда ленточные глисты можно увидеть невооружённым глазом — в виде белых фрагментов в кале или вокруг анального отверстия.

10. Жёлтый оттенок слизистых

Если у кошки желтоватые глаза, дёсны или кожа — возможно, увеличена печень, что может быть следствием тяжёлого заражения.

Что делать

Не заниматься самолечением

При подозрении — сразу к ветеринару. Нужны анализы для определения вида паразита и корректной дозировки препарата.

Профилактика каждые 3-6 месяцев

Даже если кошка не выходит из дома — регулярная обработка обязательна. Особенно, если в доме есть дети.

Следить за питанием и чистотой

Никакого сырого мяса или мышей. Регулярная уборка и мытьё рук — особенно важно при наличии маленьких детей.

Может ли человек заразиться от кошки

Некоторые гельминты действительно способны переходить к человеку, особенно при нарушении гигиены. Опасность выше для маленьких детей. Поэтому важно соблюдать профилактику и следить не только за здоровьем питомца, но и за чистотой в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



