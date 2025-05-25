Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про картошку: этот вариант Мимозы вкуснее классики
Летний лайфхак: мятный лимонад, который бодрит лучше кофе
Маникюр, который добавляет возраст: ошибки зрелого образа
Знаменитые поезда СССР: маршруты и история
Куда жаловаться: туристам советуют не молчать о нарушениях
Щедрое дерево начинается с корней: что нужно крассуле для изобилия
Породистые нервно курят в сторонке: почему беспородные кошки сейчас в большом фаворе
Тонны пшеницы, льна, ячменя: как башкирские агрокомпании завоёвывают зарубежные рынки
Еда, которая разрушает волю: что на самом деле делают переработанные продукты

Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты

3:18
Зоосфера

Даже домашняя кошка, ни разу не выходившая на улицу, может заразиться глистами. Яйца паразитов легко попадают в дом на обуви, с сырым мясом или через блох, а котята нередко заражаются ещё от матери. Гельминтоз опасен, но его можно вовремя распознать — если знать, на что обращать внимание.

Глаза кошки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаза кошки

Основные пути заражения

  • Блохи — частый переносчик яиц глистов

  • Сырое мясо и поедание грызунов

  • Контакт с заражёнными животными

  • Передача от матери к котятам

Признаки, что у кошки глисты

1. Вздутый живот

Круглый, напряжённый живот при общей худобе тела — тревожный сигнал. Особенно заметно у котят и при массовом заражении.

2. Худоба

Позвоночник и кости таза торчат, хотя аппетит может быть нормальным или даже повышенным. Вес снижается — паразиты "съедают" питательные вещества.

3. Рвота и диарея

Нарушение пищеварения — частый симптом. Тошнота, нестабильный стул, иногда в рвоте заметны фрагменты паразитов.

4. Бледные или серые дёсны

Признак анемии, которая развивается из-за скрытой потери крови, вызванной активностью глистов в организме.

5. Резкие изменения аппетита

Кошка может постоянно просить еду или, наоборот, резко отказаться даже от любимых лакомств.

6. Проблемы с шерстью и кожей

Шерсть тускнеет, теряет блеск, появляется перхоть и колтуны. В области ануса возможен зуд и выпадение шерсти.

7. Необычное поведение

Кошка трётся задом о пол или ковёр — так она пытается уменьшить зуд. Также возможна раздражительность, вялость и апатия.

8. Блохи на шерсти

Если в шерсти кошки заметны мелкие тёмные точки — вероятно, это блохи. А значит, риск заражения глистами высокий.

9. Подозрительные фекалии

Иногда ленточные глисты можно увидеть невооружённым глазом — в виде белых фрагментов в кале или вокруг анального отверстия.

10. Жёлтый оттенок слизистых

Если у кошки желтоватые глаза, дёсны или кожа — возможно, увеличена печень, что может быть следствием тяжёлого заражения.

Что делать

  • Не заниматься самолечением
    При подозрении — сразу к ветеринару. Нужны анализы для определения вида паразита и корректной дозировки препарата.

  • Профилактика каждые 3-6 месяцев
    Даже если кошка не выходит из дома — регулярная обработка обязательна. Особенно, если в доме есть дети.

  • Следить за питанием и чистотой
    Никакого сырого мяса или мышей. Регулярная уборка и мытьё рук — особенно важно при наличии маленьких детей.

Может ли человек заразиться от кошки

Некоторые гельминты действительно способны переходить к человеку, особенно при нарушении гигиены. Опасность выше для маленьких детей. Поэтому важно соблюдать профилактику и следить не только за здоровьем питомца, но и за чистотой в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Домашние животные
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят Аудио 
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
Экономика и бизнес
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Последние материалы
Туалет блестит, а потом желтеет: ошибка, которую совершают каждый день
Фруктовый салат, от которого не оторваться: секрет в одном шарике
Пышный и ароматный укроп — вот что делает обычная сода с зеленью
Кот слизывает только желе? Вот почему он так делает
Грядки словно перекопаны? Вот кто на самом деле вредит растениям
Кот не реагирует на имя? Это не упрямство, а сигнал
Жизнь дальнобойщика в СССР: романтика с соляркой вперемешку
На этой неделе руководство кооператива Бест Вей провело пресс-конференцию в Москве
Как мариновать шампиньоны для мангала, чтобы они были сочными
Лицо сбежало вниз? Есть метод, который тянет его обратно — надолго и без фокусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.