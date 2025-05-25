Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты

Даже домашняя кошка, ни разу не выходившая на улицу, может заразиться глистами. Яйца паразитов легко попадают в дом на обуви, с сырым мясом или через блох, а котята нередко заражаются ещё от матери. Гельминтоз опасен, но его можно вовремя распознать — если знать, на что обращать внимание.
Блохи — частый переносчик яиц глистов
Сырое мясо и поедание грызунов
Контакт с заражёнными животными
Передача от матери к котятам
Круглый, напряжённый живот при общей худобе тела — тревожный сигнал. Особенно заметно у котят и при массовом заражении.
Позвоночник и кости таза торчат, хотя аппетит может быть нормальным или даже повышенным. Вес снижается — паразиты "съедают" питательные вещества.
Нарушение пищеварения — частый симптом. Тошнота, нестабильный стул, иногда в рвоте заметны фрагменты паразитов.
Признак анемии, которая развивается из-за скрытой потери крови, вызванной активностью глистов в организме.
Кошка может постоянно просить еду или, наоборот, резко отказаться даже от любимых лакомств.
Шерсть тускнеет, теряет блеск, появляется перхоть и колтуны. В области ануса возможен зуд и выпадение шерсти.
Кошка трётся задом о пол или ковёр — так она пытается уменьшить зуд. Также возможна раздражительность, вялость и апатия.
Если в шерсти кошки заметны мелкие тёмные точки — вероятно, это блохи. А значит, риск заражения глистами высокий.
Иногда ленточные глисты можно увидеть невооружённым глазом — в виде белых фрагментов в кале или вокруг анального отверстия.
Если у кошки желтоватые глаза, дёсны или кожа — возможно, увеличена печень, что может быть следствием тяжёлого заражения.
Не заниматься самолечением
При подозрении — сразу к ветеринару. Нужны анализы для определения вида паразита и корректной дозировки препарата.
Профилактика каждые 3-6 месяцев
Даже если кошка не выходит из дома — регулярная обработка обязательна. Особенно, если в доме есть дети.
Следить за питанием и чистотой
Никакого сырого мяса или мышей. Регулярная уборка и мытьё рук — особенно важно при наличии маленьких детей.
Некоторые гельминты действительно способны переходить к человеку, особенно при нарушении гигиены. Опасность выше для маленьких детей. Поэтому важно соблюдать профилактику и следить не только за здоровьем питомца, но и за чистотой в доме.
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