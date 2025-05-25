Кот слизывает только желе? Вот почему он так делает

Многие владельцы сталкиваются с загадочным поведением кошки: аппетитно вылизывается весь соус или желе из пауча, а кусочки мяса остаются нетронутыми. Причина этого кроется не в капризах, а в особенностях вкусового восприятия и пищевого поведения кошек.
Жидкая часть влажного корма обычно насыщена ароматизаторами и усилителями вкуса. Именно туда производители добавляют наиболее привлекательные для кошек вещества — белки, жиры, бульоны. Поэтому для животного это — "сливки" из всей порции.
Слизывать соус или желе для кошки проще, чем грызть кусочки. Это особенно актуально для животных с чувствительными дёснами, отсутствующими зубами или возрастными особенностями. Но даже молодые коты часто отдают предпочтение легкому способу получения вкусного.
Нередко кусочки в пауче содержат больше растительных компонентов и углеводов, чем соус. Если кошка распознаёт, что "внутри" мясо не совсем то, что ей нравится, — оно отправляется в игнор.
Если животное получает корм слишком часто или имеет доступ к другим источникам еды, то при умеренном голоде оно выберет самое вкусное, а остальное проигнорирует. Это естественное поведение: зачем есть "обычное", если уже слизан "деликатес"?
Чтобы избежать выбрасывания остатков и обеспечить кошке полноценное питание:
Давайте меньшее количество корма за один раз, но чаще
Пробуйте другие текстуры: паштеты, муссы, мелкие фрагменты вместо крупных кусков
Проверяйте состояние зубов и дёсен - возможно, кошке просто больно есть
Не оставляйте влажный корм надолго - засохшие кусочки становятся ещё менее привлекательными
Комбинируйте с сухим кормом или подбирайте сбалансированный рацион после консультации с ветеринаром
Поведение, при котором кошка слизывает только жидкость, а еду оставляет, — не каприз, а результат инстинктивного выбора. Она просто ест то, что ей вкуснее и удобнее. Главное — не паниковать и наблюдать за общим самочувствием питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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