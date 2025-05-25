Кот слизывает только желе? Вот почему он так делает

Многие владельцы сталкиваются с загадочным поведением кошки: аппетитно вылизывается весь соус или желе из пауча, а кусочки мяса остаются нетронутыми. Причина этого кроется не в капризах, а в особенностях вкусового восприятия и пищевого поведения кошек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

1. Соус вкуснее — и это правда

Жидкая часть влажного корма обычно насыщена ароматизаторами и усилителями вкуса. Именно туда производители добавляют наиболее привлекательные для кошек вещества — белки, жиры, бульоны. Поэтому для животного это — "сливки" из всей порции.

2. Жидкую пищу проще есть

Слизывать соус или желе для кошки проще, чем грызть кусочки. Это особенно актуально для животных с чувствительными дёснами, отсутствующими зубами или возрастными особенностями. Но даже молодые коты часто отдают предпочтение легкому способу получения вкусного.

3. Состав мяса не всегда радует

Нередко кусочки в пауче содержат больше растительных компонентов и углеводов, чем соус. Если кошка распознаёт, что "внутри" мясо не совсем то, что ей нравится, — оно отправляется в игнор.

4. Просто не голодна

Если животное получает корм слишком часто или имеет доступ к другим источникам еды, то при умеренном голоде оно выберет самое вкусное, а остальное проигнорирует. Это естественное поведение: зачем есть "обычное", если уже слизан "деликатес"?

Что делать, чтобы еда не пропадала

Чтобы избежать выбрасывания остатков и обеспечить кошке полноценное питание:

Давайте меньшее количество корма за один раз , но чаще

Пробуйте другие текстуры : паштеты, муссы, мелкие фрагменты вместо крупных кусков

Проверяйте состояние зубов и дёсен - возможно, кошке просто больно есть

Не оставляйте влажный корм надолго - засохшие кусочки становятся ещё менее привлекательными

Комбинируйте с сухим кормом или подбирайте сбалансированный рацион после консультации с ветеринаром

Поведение, при котором кошка слизывает только жидкость, а еду оставляет, — не каприз, а результат инстинктивного выбора. Она просто ест то, что ей вкуснее и удобнее. Главное — не паниковать и наблюдать за общим самочувствием питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



