Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куда жаловаться: туристам советуют не молчать о нарушениях
Щедрое дерево начинается с корней: что нужно крассуле для изобилия
Породистые нервно курят в сторонке: почему беспородные кошки сейчас в большом фаворе
Еда, которая разрушает волю: что на самом деле делают переработанные продукты
Тонны пшеницы, льна, ячменя: как башкирские агрокомпании завоёвывают зарубежные рынки
Двумерная революция: найден материал, который изменит электронику навсегда
Туалет блестит, а потом желтеет: ошибка, которую совершают каждый день
Пышный и ароматный укроп — вот что делает обычная сода с зеленью
Фруктовый салат, от которого не оторваться: секрет в одном шарике

Кот слизывает только желе? Вот почему он так делает

Зоосфера

Многие владельцы сталкиваются с загадочным поведением кошки: аппетитно вылизывается весь соус или желе из пауча, а кусочки мяса остаются нетронутыми. Причина этого кроется не в капризах, а в особенностях вкусового восприятия и пищевого поведения кошек.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

1. Соус вкуснее — и это правда

Жидкая часть влажного корма обычно насыщена ароматизаторами и усилителями вкуса. Именно туда производители добавляют наиболее привлекательные для кошек вещества — белки, жиры, бульоны. Поэтому для животного это — "сливки" из всей порции.

2. Жидкую пищу проще есть

Слизывать соус или желе для кошки проще, чем грызть кусочки. Это особенно актуально для животных с чувствительными дёснами, отсутствующими зубами или возрастными особенностями. Но даже молодые коты часто отдают предпочтение легкому способу получения вкусного.

3. Состав мяса не всегда радует

Нередко кусочки в пауче содержат больше растительных компонентов и углеводов, чем соус. Если кошка распознаёт, что "внутри" мясо не совсем то, что ей нравится, — оно отправляется в игнор.

4. Просто не голодна

Если животное получает корм слишком часто или имеет доступ к другим источникам еды, то при умеренном голоде оно выберет самое вкусное, а остальное проигнорирует. Это естественное поведение: зачем есть "обычное", если уже слизан "деликатес"?

Что делать, чтобы еда не пропадала

Чтобы избежать выбрасывания остатков и обеспечить кошке полноценное питание:

  • Давайте меньшее количество корма за один раз, но чаще

  • Пробуйте другие текстуры: паштеты, муссы, мелкие фрагменты вместо крупных кусков

  • Проверяйте состояние зубов и дёсен - возможно, кошке просто больно есть

  • Не оставляйте влажный корм надолго - засохшие кусочки становятся ещё менее привлекательными

  • Комбинируйте с сухим кормом или подбирайте сбалансированный рацион после консультации с ветеринаром

Поведение, при котором кошка слизывает только жидкость, а еду оставляет, — не каприз, а результат инстинктивного выбора. Она просто ест то, что ей вкуснее и удобнее. Главное — не паниковать и наблюдать за общим самочувствием питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Домашние животные
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Последние материалы
Туалет блестит, а потом желтеет: ошибка, которую совершают каждый день
Фруктовый салат, от которого не оторваться: секрет в одном шарике
Пышный и ароматный укроп — вот что делает обычная сода с зеленью
Кот слизывает только желе? Вот почему он так делает
Грядки словно перекопаны? Вот кто на самом деле вредит растениям
Кот не реагирует на имя? Это не упрямство, а сигнал
Жизнь дальнобойщика в СССР: романтика с соляркой вперемешку
На этой неделе руководство кооператива Бест Вей провело пресс-конференцию в Москве
Как мариновать шампиньоны для мангала, чтобы они были сочными
Лицо сбежало вниз? Есть метод, который тянет его обратно — надолго и без фокусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.