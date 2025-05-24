Собака за 100 миллионов: что скрывает пушистая Джессика из Казани

В Казани выставили на продажу собаку породы вест-хайленд-уайт-терьер по внушительной цене — 100 миллионов рублей. Автор объявления, Константин Поляков, сообщил, что питомицу зовут Джессика, у неё есть все необходимые документы, проведены стерилизация и обработки от паразитов, вещает новостной портал inkazan. ru.
Причины столь высокой стоимости не указаны. Судя по описанию, Джессика обучаема, обладает родословной и, вероятно, участвовала в разведении или выставках, хотя прямых подтверждений этому нет. Указан коричнево-белый окрас, что может говорить о редкой окраске, хотя для породы характерен исключительно белый цвет.
Вест-хайленд-уайт-терьеры - собаки с характером. Их выводили в Шотландии для охоты на мелкую дичь. Эти энергичные и отважные псы могут пролезть в самую узкую нору и выгнать оттуда добычу. Сегодня они чаще живут как домашние любимцы: жизнерадостные, компактные, с ярко выраженной индивидуальностью.
Откуда именно Джессика попала в Казань - неизвестно. Но стоимость явно ставит её в один ряд с произведениями искусства или коллекционными автомобилями. Продажа вызвала резонанс в соцсетях: одни недоумевают, другие предполагают, что речь идёт о маркетинговом ходе.
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