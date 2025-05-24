Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В водоёмах Новосибирской области рыбаки поймали редкого представителя пресноводных окунёвых — ерша, вещает новостной портал atas.info Эта яркая и колючая рыба привлекла внимание не только своим внешним видом, но и экологическим значением. Ерш достигает до 20 см в длину и весит до 200 граммов. Его главные защитные особенности - острые плавниковые колючки и жёсткий шип на жаберной крышке.

Фото: Own work by Tiit Hunt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ёрш

Ареал обитания ерша охватывает большую часть Евразии. В российских водах встречаются два подвида - обыкновенный и донской (бирючок). Ерш предпочитает реки, озёра и водохранилища, а иногда встречается даже в опреснённых морских заливах. В питании он неприхотлив: поедает донных беспозвоночных, икру и мальков других рыб.

Рост у ерша медленный, половой зрелости он достигает только к 2-4 годам. Нерест идёт с апреля по июнь и происходит порционно — это повышает шансы на выживание потомства в переменчивых условиях среды.

Но самое важное - ерш считается природным индикатором чистоты водоёмов. Он очень чувствителен к загрязнению: если рыба обитает в водоёме, это говорит о достаточно благополучной экосистеме. Поэтому улов новосибирских рыбаков — не просто трофей, а сигнал того, что в этих водах ещё сохраняется природный баланс.

Уточнения

Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

