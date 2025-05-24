Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке

В водоёмах Новосибирской области рыбаки поймали редкого представителя пресноводных окунёвых — ерша, вещает новостной портал atas.info Эта яркая и колючая рыба привлекла внимание не только своим внешним видом, но и экологическим значением. Ерш достигает до 20 см в длину и весит до 200 граммов. Его главные защитные особенности - острые плавниковые колючки и жёсткий шип на жаберной крышке.
Ареал обитания ерша охватывает большую часть Евразии. В российских водах встречаются два подвида - обыкновенный и донской (бирючок). Ерш предпочитает реки, озёра и водохранилища, а иногда встречается даже в опреснённых морских заливах. В питании он неприхотлив: поедает донных беспозвоночных, икру и мальков других рыб.
Рост у ерша медленный, половой зрелости он достигает только к 2-4 годам. Нерест идёт с апреля по июнь и происходит порционно — это повышает шансы на выживание потомства в переменчивых условиях среды.
Но самое важное - ерш считается природным индикатором чистоты водоёмов. Он очень чувствителен к загрязнению: если рыба обитает в водоёме, это говорит о достаточно благополучной экосистеме. Поэтому улов новосибирских рыбаков — не просто трофей, а сигнал того, что в этих водах ещё сохраняется природный баланс.
Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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