Когда собака теряет контроль: одна ошибка хозяина только всё усугубляет

Каждый хозяин хоть раз сталкивался с тем, как собака внезапно начинает бешено носиться по квартире, прыгать на людей или не может успокоиться перед прогулкой. Это состояние - не просто проявление радости, а зумис (или FRAP — Frenetic Random Activity Period), когда животное сбрасывает накопленные эмоции, рассказывает новостной портал Радио 1. В целом это безобидное поведение, но иногда оно становится неудобным — тогда стоит немного подкорректировать реакцию питомца.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка с собакой

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, всплески активности обычно случаются в ответ на конкретные раздражители: сборы на улицу, приезд гостей, купание. И здесь важно не усугубить ситуацию — не нужно ругать собаку или повышать голос. Спокойствие хозяина поможет питомцу быстрее вернуться в уравновешенное состояние.

Если вы знаете, какие события перевозбуждают собаку, можно заранее сгладить их эмоциональный эффект. Например, если причиной становится приход гостей, предупредите знакомых, чтобы не устраивали "шоу" при входе и не нажимали звонок. Лучше встретить их с собакой на улице или впустить в дом спокойно, без суеты.

Во время самого "приступа" зумиса попробуйте перенаправить внимание животного: раскидайте лакомства, дайте лизать паштет с коврика или предложите игрушку. Это отвлечёт собаку, и перевозбуждение сойдёт на нет.

Если питомец проявляет чрезмерную активность по отношению к людям — прыгает, ставит лапы — нужно учить его альтернативному поведению. Используйте команды и положительное подкрепление: угощения, похвалу, ласку. Если команда пока не усвоена, можно слегка ограничить движение — выставить руку или колено, чтобы собаке было неудобно подпрыгнуть. Лёгкий физический барьер поможет ей понять, что лучше вести себя иначе.

В редких случаях перевозбуждение может быть симптомом внутреннего дисбаланса — тогда стоит проконсультироваться с ветеринаром. Но чаще всего — это просто знак того, что ваш пёс полон энергии и рад переживаниям. Не стоит полностью подавлять зумис — лучше мягко направлять поведение питомца в нужное русло.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

