Ты точно его видел, но не знал, как он называется: правда о двойнике майского жука

Почти каждый хоть раз воскликнул на полянке: "О, майский жук!" — указывая на переливающееся на солнце создание. А где-то в этот момент замирает в обиде настоящая героиня — бронзовка золотистая, один из самых красивых жуков Евразии. Пора восстановить справедливость и узнать, чем же она так хороша и почему с хрущами её путать — настоящее насекомое кощунство.
Это крупный жук с невероятным металлическим отливом. Зелёная, золотая, медная, красная — бронзовка бывает разной, но всегда блестит так, что её хочется назвать брошей или ювелиркой на лапках. И в отличие от невзрачного майского жука-хруща, у неё ещё и инженерная спинка.
Секрет в хитиновой кутикуле. Она устроена так, что свет, попадая на поверхность жука, закручивается в спираль — это называется круговая поляризация. В результате мы видим не сам цвет, а эффект отражения и преломления света, как у перламутра. Именно из-за этого бронзовка кажется покрытой жидким металлом.
В отличие от большинства жуков, бронзовка взлетает, не распахивая свои твёрдые крылышки. Это даёт ей уверенность в воздухе, маневренность и, конечно, дополнительное очарование в глазах наблюдателей.
Бронзовка действительно поедает цветы. Но делает это аккуратно и только после основного цветения. Листья и корни ей неинтересны. А личинки и вовсе приносят пользу — перерабатывают перегной и органику, улучшая почву. В отличие от личинок хрущей, которые портят корни растений, дети бронзовок — настоящие садовые санитары.
Так что в следующий раз, увидев на цветке сверкающего жука, не спешите звать его майским — скорее всего, перед вами настоящая королева лета, бронзовка, и она этого сияния более чем достойна.
Бронзо́вки (лат. Cetoniinae) — подсемейство жуков семейства пластинчатоусых.
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