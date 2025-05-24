Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крым зовёт: иностранцы открывают для себя альтернативу раскрученным курортам
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
2,7 миллиона за Весту: спортивная новинка или попытка перепрыгнуть через потолок
Небесная яма в Китае: как карстовый гигант формировался на протяжении 128 000 лет
Топ-5 лучших сортов чёрных помидоров для вашей дачи
Скрытая сторона "хорошего" холестерина: он может разрушать сосуды молча
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Спортсмен думал, что тренирует академика — а он оказался самым влиятельным человеком Ватикана
Топ-4 способа придать волосам объём без посещения салона: результат вас поразит

Ты точно его видел, но не знал, как он называется: правда о двойнике майского жука

2:57
Зоосфера

Почти каждый хоть раз воскликнул на полянке: "О, майский жук!" — указывая на переливающееся на солнце создание. А где-то в этот момент замирает в обиде настоящая героиня — бронзовка золотистая, один из самых красивых жуков Евразии. Пора восстановить справедливость и узнать, чем же она так хороша и почему с хрущами её путать — настоящее насекомое кощунство.

Жук золотистая бронзовка, или бронзовка обыкновенная
Фото: commons.wikimedia.org by Syrio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жук золотистая бронзовка, или бронзовка обыкновенная

Кто такая бронзовка

Это крупный жук с невероятным металлическим отливом. Зелёная, золотая, медная, красная — бронзовка бывает разной, но всегда блестит так, что её хочется назвать брошей или ювелиркой на лапках. И в отличие от невзрачного майского жука-хруща, у неё ещё и инженерная спинка.

Почему она так сияет

Секрет в хитиновой кутикуле. Она устроена так, что свет, попадая на поверхность жука, закручивается в спираль — это называется круговая поляризация. В результате мы видим не сам цвет, а эффект отражения и преломления света, как у перламутра. Именно из-за этого бронзовка кажется покрытой жидким металлом.

Сиять — значит выжить

  • Защита от птиц: хищники не отличают отражённый поляризованный свет и воспринимают бронзовку как обычный солнечный блик. То есть просто не замечают.
  • Термозащита: панцирь работает как фольга, отражая не только свет, но и тепло, защищая жука от перегрева.
  • Язык любви: сияние помогает бронзовкам находить друг друга в толпе цветов и устраивать свои сверкающие романсы.

А летает она без поднятия надкрылий

В отличие от большинства жуков, бронзовка взлетает, не распахивая свои твёрдые крылышки. Это даёт ей уверенность в воздухе, маневренность и, конечно, дополнительное очарование в глазах наблюдателей.

А что насчёт вреда

Бронзовка действительно поедает цветы. Но делает это аккуратно и только после основного цветения. Листья и корни ей неинтересны. А личинки и вовсе приносят пользу — перерабатывают перегной и органику, улучшая почву. В отличие от личинок хрущей, которые портят корни растений, дети бронзовок — настоящие садовые санитары.

Как живёт бронзовка

  • Взрослая жизнь длится 3-5 месяцев.
  • Самец умирает сразу после спаривания, самка — после кладки яиц.
  • Большую часть жизни бронзовка проводит в виде личинки в почве.
  • Взрослый жук вылезает ближе к лету и сразу спешит полетать, поесть нектар и найти пару.

Так что в следующий раз, увидев на цветке сверкающего жука, не спешите звать его майским — скорее всего, перед вами настоящая королева лета, бронзовка, и она этого сияния более чем достойна.

Уточнения

Бронзо́вки (лат. Cetoniinae) — подсемейство жуков семейства пластинчатоусых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Домашние животные
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит Аудио 
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая
Новости спорта
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Агата Муцениеце рассказала, как скандалы повышают её популярность
Как повесить люстру и не сжечь натяжной потолок: пошаговый гид без паники
Обрезка томатов, которая спасает урожай: как пасынки мешают плодам расти
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
В Мичигане можно купить дом за копейки: названы самые дешёвые города США
Зрение меняется — очки подстраиваются сами: новый прорыв из Японии
В апреле продажи новых авто выросли — но дилеры предупреждают: радоваться рано
Эти тренировки: секрет крепкого сна для пожилых — вот что показало исследование
Сардины — недооценённый источник здоровья: узнайте, почему стоит их сделать частью своего меню
Милый жест с опасными последствиями: чем может обернуться поцелуй в кошачий нос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.