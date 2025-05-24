Ты точно его видел, но не знал, как он называется: правда о двойнике майского жука

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почти каждый хоть раз воскликнул на полянке: "О, майский жук!" — указывая на переливающееся на солнце создание. А где-то в этот момент замирает в обиде настоящая героиня — бронзовка золотистая, один из самых красивых жуков Евразии. Пора восстановить справедливость и узнать, чем же она так хороша и почему с хрущами её путать — настоящее насекомое кощунство.

Фото: commons.wikimedia.org by Syrio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жук золотистая бронзовка, или бронзовка обыкновенная

Кто такая бронзовка

Это крупный жук с невероятным металлическим отливом. Зелёная, золотая, медная, красная — бронзовка бывает разной, но всегда блестит так, что её хочется назвать брошей или ювелиркой на лапках. И в отличие от невзрачного майского жука-хруща, у неё ещё и инженерная спинка.

Почему она так сияет

Секрет в хитиновой кутикуле. Она устроена так, что свет, попадая на поверхность жука, закручивается в спираль — это называется круговая поляризация. В результате мы видим не сам цвет, а эффект отражения и преломления света, как у перламутра. Именно из-за этого бронзовка кажется покрытой жидким металлом.

Сиять — значит выжить

Защита от птиц : хищники не отличают отражённый поляризованный свет и воспринимают бронзовку как обычный солнечный блик. То есть просто не замечают.

: хищники не отличают отражённый поляризованный свет и воспринимают бронзовку как обычный солнечный блик. То есть просто не замечают. Термозащита : панцирь работает как фольга, отражая не только свет, но и тепло, защищая жука от перегрева.

: панцирь работает как фольга, отражая не только свет, но и тепло, защищая жука от перегрева. Язык любви: сияние помогает бронзовкам находить друг друга в толпе цветов и устраивать свои сверкающие романсы.

А летает она без поднятия надкрылий

В отличие от большинства жуков, бронзовка взлетает, не распахивая свои твёрдые крылышки. Это даёт ей уверенность в воздухе, маневренность и, конечно, дополнительное очарование в глазах наблюдателей.

А что насчёт вреда

Бронзовка действительно поедает цветы. Но делает это аккуратно и только после основного цветения. Листья и корни ей неинтересны. А личинки и вовсе приносят пользу — перерабатывают перегной и органику, улучшая почву. В отличие от личинок хрущей, которые портят корни растений, дети бронзовок — настоящие садовые санитары.

Как живёт бронзовка

Взрослая жизнь длится 3-5 месяцев.

Самец умирает сразу после спаривания, самка — после кладки яиц.

Большую часть жизни бронзовка проводит в виде личинки в почве.

Взрослый жук вылезает ближе к лету и сразу спешит полетать, поесть нектар и найти пару.

Так что в следующий раз, увидев на цветке сверкающего жука, не спешите звать его майским — скорее всего, перед вами настоящая королева лета, бронзовка, и она этого сияния более чем достойна.

Уточнения

Бронзо́вки (лат. Cetoniinae) — подсемейство жуков семейства пластинчатоусых.

