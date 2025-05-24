40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Более 40% самцов домовых воробьёв растят не своё потомство. В буквальном смысле: самка может завести роман с другим самцом — и подбросить в гнездо чужих птенцов, не вызывая подозрений. Почему же верные партнеры продолжают заботиться о чужих птенцах и что происходит, когда они догадываются об измене?

Фото: Flickr by Christian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Воробьи купаются

Кто с кем и зачем

В отличие от многих других птиц, воробьи — мастера запутанных отношений. Некоторые пары действительно сохраняют верность. Но многие самцы активно ищут "левые" связи, а самки могут заводить потомство от альфа-самцов с выраженными признаками силы — например, с широким тёмным пятном на груди. Но выращивать птенцов они предпочитают с заботливым, пусть и не самым эффектным партнёром.

Это биологически выгодно: гены — от сильного, уход — от надёжного. Смешанная стратегия размножения у воробьёв оказалась эффективнее строгой моногамии или полигамии.

Что делает самец, если что-то пошло не так

Ревности у воробьёв в нашем понимании нет, но последствия для "неверных" всё же есть. Самцы не бросают своих подруг, но могут начать сознательно сокращать помощь: реже кормить птенцов или самку. Это способ "наказать" за измену и в будущем предотвратить повтор.

Но как они вообще узнают, что самка "сходила налево"?

Расследование на перьях

Узнать по внешности — невозможно. Птенцы от разных самцов выглядят одинаково. Воробьи-самцы, по мнению орнитологов, ориентируются по времени отсутствия своей подруги. Если самка надолго пропала из гнезда, самец делает выводы.

Прямых доказательств у него нет, но пайка уменьшается.

Биология без морали

Природу не интересует моральный аспект отношений. Её цель — чтобы вид выжил и размножался. А потому воробьиная "семейная драма" — не каприз, а адаптация. Возможно, однажды вид всё-таки придёт к строгой моногамии. А возможно, самки просто научатся быть хитрее.

Уточнения

Воробьи́ные (лат. Passeridae) — семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных.

