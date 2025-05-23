Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город для Поттера: съемки фильма пройдут в графстве за $1,25 млрд
Плоды как с картинки: где посадить грушу, чтобы не возиться с ней
Экономим на удобрениях: какие овощные культуры не требуют подкормок
Два простых ингредиента и вкуснейшие ленивые вареники: быстрый и сытный ужин без мяса
Выиграл финал, но может уйти: Тоттенхэм рискует потерять тренера мечты
Живучий вопреки всему: как новый штамм бактерий Niallia может изменить астронавтику
Кухонный пол — не для воды: почему старый способ уборки оказался под запретом
В Европе экономия, в России — капремонт: почему Эко-режим у нас не работает
Всего лишь 15 или даже 5 минут: простые привычки, чтобы стать активнее даже в самый загруженный день

Мы для них — не просто хозяева: что собаки на самом деле думают о нас

2:46
Зоосфера

Собаки не воспринимают нас как просто "хозяев" — мы для них гораздо больше. В этологическом смысле они считают нас надежной опорой, как щенок воспринимает родителя. Эта тесная связь — не случайность, а результат тысячелетней совместной эволюции, начавшейся 30-40 тысяч лет назад. Именно тогда волки, предки собак, приблизились к людям, и с тех пор мы идём по жизни вместе — на шести лапах.

Собака на кровати
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на кровати

Собаки нас читают

Современные исследования подтверждают: собаки не просто понимают наши команды, они чувствуют наше настроение, умеют распознавать интонации, мимику и даже предугадывать намерения. Как говорит доцент Паола Вальсекки:

"Собаки умеют вступать с человеком в эмоциональный резонанс — то, что мы называем эмпатией".

Эта способность строить глубокие эмоциональные связи — результат так называемой коэволюции. Собаки стали ближе к человеку, чем любой другой вид животных, включая даже некоторых приматов.

Кто мы для собак

Да, мы часто называем их "детьми", а себя — "мамами" и "папами". С научной точки зрения корректнее говорить о "межвидовой привязанности", где человек становится новой эмоциональной опорой. Это подтверждено даже экспериментально: у собак наблюдается поведение, аналогичное детской привязанности к родителям.

Но важно помнить: это не вопрос доминирования. Собаки не воспринимают нас как "вожаков стаи". Скорее, как стабильную и предсказуемую точку отсчёта, с которой можно жить, доверять, строить отношения — без давления, но с уважением и открытой коммуникацией.

Почему собаки так к нам привязаны

Сначала это был простой обмен: предки собак искали пищу у человеческих поселений, а люди получали защиту. Со временем это переросло в настоящую симбиозную связь.
Собаки научились не просто выживать рядом с нами — они стали улавливать наши сигналы, строить отношения, заботиться о нас.

"Их преданность — порой даже необоснованная — стала легендарной", — пишет кинолог Лука Спенаккио.

Он добавляет, что способность собак к прочным социальным связям делает их идеальными компаньонами и частью семьи.

Заключение: в чьих глазах мы — целый мир

Мы не узнаем, что точно думает о нас Фидо. Но точно знаем одно: он видит в нас больше, чем просто источник еды. Он чувствует. Присматривается. Запоминает. Считывает. И выбирает — быть с нами, несмотря ни на что. Потому что мы для него не просто человек. Мы — его человек.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Пища не усваивается, жиры застывают: что делает вода после еды в вашем теле
Ужасный взрыв газа в Ставрополе: жители требуют немедленной помощи и обследования здания
Спрос растёт, а цены падают: в Омске творится что-то странное с рынком жилья
Почему бороться с сорняками обычными методами — пустая трата сил
Москва на старте: что изменится для малого бизнеса после конференции
Вы точно ничего не оставили в машине на жаре? Это может закончиться плачевно
Когда собака теряет контроль: одна ошибка хозяина только всё усугубляет
Звезда Импровизации Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику
Мужская и женская солнцезащитная одежда для активного отдыха: что сегодня предлагают бренды
Самолёты напомнят старые маршрутки: стоячие места добавят в воздушные судна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.