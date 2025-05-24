Золотые годы четвероногих: признаки старения у собак, которые игнорировать опасно

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — это не просто питомцы. Это друзья, утешение, поддержка. Их преданность безусловна, а прикосновение способно снизить стресс и даже повысить уровень окситоцина — "гормона любви". Но рано или поздно наступает момент, когда наш пушистый спутник вступает в пожилой возраст. Как понять, что он уже там?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с собакой

Когда начинается старость у собак?

Старость у собак не наступает строго по календарю. По данным исследования, опубликованного Национальным центром биотехнологической информации США, средний возраст начала старения — около 12,5 лет. Однако многое зависит от породы.

Так, кокер-спаниели начинают стареть примерно с 11,7 лет, а джек-рассел-терьеры — только после 14 лет. Удивительно, но у крупных пород этот период наступает раньше — у них и продолжительность жизни короче.

Факторы, влияющие на старение

Учёные изучили более 800 пожилых собак, учитывая:

вес,

состояние костей и мышц,

зубы,

работу пищеварительной системы.

И пришли к выводу: не только гены, но и условия жизни влияют на то, как и когда собака стареет.

Признаки пожилого возраста

Компания Purina выделяет несколько типичных симптомов:

поседение шерсти вокруг морды и глаз;

снижение уровня энергии;

проблемы с подвижностью и сном;

перемены в аппетите и весе.

Хотя популярная формула "1 собачий год = 7 человеческим" знакома многим, на деле всё куда сложнее. Размер и образ жизни играют огромную роль.

Почему важно качество жизни?

Активная, насыщенная и заботливая среда способна существенно отсрочить старение. Сбалансированное питание, регулярные прогулки, тренировки ума — всё это помогает сохранить здоровье и бодрость.

Поддержка и внимание к новым потребностям стареющей собаки позволяют ей прожить остаток жизни спокойно и с удовольствием.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.

