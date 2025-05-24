Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 предприятий на этапе закрытия: компания по производству упаковки International Paper уволит 300 человек в Великобритании
Санкции против себя: Европа уничтожает собственное население одним решением
Немецкий сапог: Германия раскрыла планы об отправке Бундесвера на Украину
Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины
За чей счёт банкет: Словакия выставила счёт Украине
Крылатая защита: Белоруссия усиливает небо неуязвимыми комплексами
Берлин вспыхнул: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием
Это не шутка: змеи могут стать вашими лучшими друзьями в садоводстве
Никаких марафонов и диет: тихий трюк, который включает метаболизм после 45

Золотые годы четвероногих: признаки старения у собак, которые игнорировать опасно

2:10
Зоосфера

Собаки — это не просто питомцы. Это друзья, утешение, поддержка. Их преданность безусловна, а прикосновение способно снизить стресс и даже повысить уровень окситоцина — "гормона любви". Но рано или поздно наступает момент, когда наш пушистый спутник вступает в пожилой возраст. Как понять, что он уже там?

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с собакой

Когда начинается старость у собак?

Старость у собак не наступает строго по календарю. По данным исследования, опубликованного Национальным центром биотехнологической информации США, средний возраст начала старения — около 12,5 лет. Однако многое зависит от породы.

Так, кокер-спаниели начинают стареть примерно с 11,7 лет, а джек-рассел-терьеры — только после 14 лет. Удивительно, но у крупных пород этот период наступает раньше — у них и продолжительность жизни короче.

Факторы, влияющие на старение

Учёные изучили более 800 пожилых собак, учитывая:

  • вес,
  • состояние костей и мышц,
  • зубы,
  • работу пищеварительной системы.

И пришли к выводу: не только гены, но и условия жизни влияют на то, как и когда собака стареет.

Признаки пожилого возраста

Компания Purina выделяет несколько типичных симптомов:

  • поседение шерсти вокруг морды и глаз;
  • снижение уровня энергии;
  • проблемы с подвижностью и сном;
  • перемены в аппетите и весе.

Хотя популярная формула "1 собачий год = 7 человеческим" знакома многим, на деле всё куда сложнее. Размер и образ жизни играют огромную роль.

Почему важно качество жизни?

Активная, насыщенная и заботливая среда способна существенно отсрочить старение. Сбалансированное питание, регулярные прогулки, тренировки ума — всё это помогает сохранить здоровье и бодрость.

Поддержка и внимание к новым потребностям стареющей собаки позволяют ей прожить остаток жизни спокойно и с удовольствием.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Последние материалы
Санкции против себя: Европа уничтожает собственное население одним решением
Немецкий сапог: Германия раскрыла планы об отправке Бундесвера на Украину
Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины
За чей счёт банкет: Словакия выставила счёт Украине
Крылатая защита: Белоруссия усиливает небо неуязвимыми комплексами
Берлин вспыхнул: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием
Это не шутка: змеи могут стать вашими лучшими друзьями в садоводстве
Никаких марафонов и диет: тихий трюк, который включает метаболизм после 45
Хотите удивить всех? Эти растения будто с другой планеты — узнайте о них первыми
Диетологи в восторге, блогеры в эйфории: как кефир стал новой суперзвездой красоты на Западе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.