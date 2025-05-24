Золотые годы четвероногих: признаки старения у собак, которые игнорировать опасно

Собаки — это не просто питомцы. Это друзья, утешение, поддержка. Их преданность безусловна, а прикосновение способно снизить стресс и даже повысить уровень окситоцина — "гормона любви". Но рано или поздно наступает момент, когда наш пушистый спутник вступает в пожилой возраст. Как понять, что он уже там?
Старость у собак не наступает строго по календарю. По данным исследования, опубликованного Национальным центром биотехнологической информации США, средний возраст начала старения — около 12,5 лет. Однако многое зависит от породы.
Так, кокер-спаниели начинают стареть примерно с 11,7 лет, а джек-рассел-терьеры — только после 14 лет. Удивительно, но у крупных пород этот период наступает раньше — у них и продолжительность жизни короче.
Учёные изучили более 800 пожилых собак, учитывая:
И пришли к выводу: не только гены, но и условия жизни влияют на то, как и когда собака стареет.
Компания Purina выделяет несколько типичных симптомов:
Хотя популярная формула "1 собачий год = 7 человеческим" знакома многим, на деле всё куда сложнее. Размер и образ жизни играют огромную роль.
Активная, насыщенная и заботливая среда способна существенно отсрочить старение. Сбалансированное питание, регулярные прогулки, тренировки ума — всё это помогает сохранить здоровье и бодрость.
Поддержка и внимание к новым потребностям стареющей собаки позволяют ей прожить остаток жизни спокойно и с удовольствием.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.
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