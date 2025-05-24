Красивая, но неудобная: эти кошки чаще других оказываются на улице

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Казалось бы, кошка — идеальный домашний питомец: не требует прогулок, тихо мурчит, сама себя развлекает. Но реальность оказывается жёстче. Коты всё чаще попадают в приюты и объявления "отдам в добрые руки", и среди них — не только беспородные, но и породистые красавцы.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Ожидания vs реальность

Многие заводят кошку как антистресс или статусный аксессуар. А потом сталкиваются с тем, что:

животное не ласковое, как ожидалось;

портит мебель, метит углы, игнорирует лоток;

требует дорогих ухода и корма.

В итоге коту начинают искать новый дом. В лучшем случае.

ТОП пород, от которых чаще всего отказываются

1. Бенгалы, чаузи, саванна, мейн-куны

Красивые, экзотичные и… неуправляемые. Крупные кошки с диким нравом, которым тесно в "однушке". Без активных игр и просторного дома сдают нервы — и у животного, и у хозяина.

2. Британцы и шотландцы

На вид — плюшевые и благородные. По характеру — независимые и холодные. А ещё часто болеют. Взяли ради фоток, не получили "ласковую булочку" — выбросили.

3. Сфинксы и рэгдоллы

Нуждаются в постоянном внимании и контакте. Лезут на руки, требуют общения, обижаются. Люди же хотели кошку-украшение, а получили "прилипалу". Конфликт — неизбежен.

Почему кошки становятся "отказниками"

Неподготовленность. Хозяева не изучают породу, не понимают потребностей животного.

Временный интерес. Завели "на эмоциях", потом надоело.

Не готовы вкладываться. Ни временем, ни деньгами.

Ожидали плюшевого друга, а получили характерную личность.

Как не допустить ошибку

Прежде чем брать кошку:

Изучите породу.

Подумайте, готовы ли к особенностям характера.

Посчитайте будущие траты.

Поговорите с владельцами — не с продавцом, а с теми, кто с этой породой живёт.

Кошка — не аксессуар и не временный антидепрессант. Это существо с характером, потребностями и ожиданиями. И не она вам должна, а вы — ей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



