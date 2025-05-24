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Красивая, но неудобная: эти кошки чаще других оказываются на улице

2:22
Зоосфера

Казалось бы, кошка — идеальный домашний питомец: не требует прогулок, тихо мурчит, сама себя развлекает. Но реальность оказывается жёстче. Коты всё чаще попадают в приюты и объявления "отдам в добрые руки", и среди них — не только беспородные, но и породистые красавцы.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Ожидания vs реальность

Многие заводят кошку как антистресс или статусный аксессуар. А потом сталкиваются с тем, что:

  • животное не ласковое, как ожидалось;

  • портит мебель, метит углы, игнорирует лоток;

  • требует дорогих ухода и корма.

В итоге коту начинают искать новый дом. В лучшем случае.

ТОП пород, от которых чаще всего отказываются

1. Бенгалы, чаузи, саванна, мейн-куны

Красивые, экзотичные и… неуправляемые. Крупные кошки с диким нравом, которым тесно в "однушке". Без активных игр и просторного дома сдают нервы — и у животного, и у хозяина.

2. Британцы и шотландцы

На вид — плюшевые и благородные. По характеру — независимые и холодные. А ещё часто болеют. Взяли ради фоток, не получили "ласковую булочку" — выбросили.

3. Сфинксы и рэгдоллы

Нуждаются в постоянном внимании и контакте. Лезут на руки, требуют общения, обижаются. Люди же хотели кошку-украшение, а получили "прилипалу". Конфликт — неизбежен.

Почему кошки становятся "отказниками"

  • Неподготовленность. Хозяева не изучают породу, не понимают потребностей животного.

  • Временный интерес. Завели "на эмоциях", потом надоело.

  • Не готовы вкладываться. Ни временем, ни деньгами.

  • Ожидали плюшевого друга, а получили характерную личность.

Как не допустить ошибку

Прежде чем брать кошку:

  • Изучите породу.

  • Подумайте, готовы ли к особенностям характера.

  • Посчитайте будущие траты.

  • Поговорите с владельцами — не с продавцом, а с теми, кто с этой породой живёт.

Кошка — не аксессуар и не временный антидепрессант. Это существо с характером, потребностями и ожиданиями. И не она вам должна, а вы — ей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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