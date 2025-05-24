Откормить без вреда: как превратить скелетика в упитанного мурлыку

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Худой кот — это не всегда мило. Недостаточный вес может быть не только эстетической проблемой, но и настоящей угрозой для здоровья. Снижается иммунитет, портится шерсть, нарушается работа внутренних органов. Хорошая новость: откормить питомца реально — главное, делать это с умом.

Фото: Wikipedia by Pleaseappreciatemycat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Толстая кошка

Сколько должен весить кот

Универсального ответа нет: всё зависит от породы, возраста и образа жизни. У британца норма — 4-6 кг, у мейн-куна — до 9 кг. Главное — визуальная и тактильная оценка: должны прощупываться рёбра, но не торчать. Талия видна сверху, живот не провисает — всё в порядке.

Признаки, что кот истощён

Видны кости: рёбра, позвоночник, таз.

Впалый живот.

Шерсть тусклая и клочковатая.

Вялость, апатия, раздражительность.

Потеря интереса к играм.

Почему не набирает вес

Причины делятся на две группы:

Безобидные:

Подростковый рост.

Лактация.

Стресс или активный образ жизни.

Опасные:

Глисты и инфекции.

Болезни ЖКТ и полости рта.

Гормональные сбои.

Онкология.

Если причина не очевидна — начинайте с визита к ветеринару.

Что и как кормить

Натуральный рацион:

Нежирное мясо (курица, индейка, кролик).

Печень, сердце.

Варёная морская рыба.

Яйца, творог, кефир.

Немного каш (рис, гречка).

Сухой корм:

Выбирайте премиум-сегмент с высоким содержанием белка. Есть специальные корма для набора массы.

Добавки:

Пробиотики, витамины и жиры (по назначению ветеринара) помогут усвоению и аппетиту.

Режим:

4-5 кормлений в день, маленькими порциями. Еда — тёплая и удобная по консистенции.

Главное — не перекормить

Резкий набор веса опасен:

Сердце и суставы страдают.

Появляется диабет.

Укорачивается жизнь.

Контроль и взвешивания — залог успеха. Помните: цель — не просто жир, а здоровье.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов.

