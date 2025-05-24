Откормить без вреда: как превратить скелетика в упитанного мурлыку

Худой кот — это не всегда мило. Недостаточный вес может быть не только эстетической проблемой, но и настоящей угрозой для здоровья. Снижается иммунитет, портится шерсть, нарушается работа внутренних органов. Хорошая новость: откормить питомца реально — главное, делать это с умом.
Универсального ответа нет: всё зависит от породы, возраста и образа жизни. У британца норма — 4-6 кг, у мейн-куна — до 9 кг. Главное — визуальная и тактильная оценка: должны прощупываться рёбра, но не торчать. Талия видна сверху, живот не провисает — всё в порядке.
Видны кости: рёбра, позвоночник, таз.
Впалый живот.
Шерсть тусклая и клочковатая.
Вялость, апатия, раздражительность.
Потеря интереса к играм.
Причины делятся на две группы:
Безобидные:
Подростковый рост.
Лактация.
Стресс или активный образ жизни.
Опасные:
Глисты и инфекции.
Болезни ЖКТ и полости рта.
Гормональные сбои.
Онкология.
Если причина не очевидна — начинайте с визита к ветеринару.
Натуральный рацион:
Нежирное мясо (курица, индейка, кролик).
Печень, сердце.
Варёная морская рыба.
Яйца, творог, кефир.
Немного каш (рис, гречка).
Сухой корм:
Выбирайте премиум-сегмент с высоким содержанием белка. Есть специальные корма для набора массы.
Добавки:
Пробиотики, витамины и жиры (по назначению ветеринара) помогут усвоению и аппетиту.
Режим:
4-5 кормлений в день, маленькими порциями. Еда — тёплая и удобная по консистенции.
Резкий набор веса опасен:
Сердце и суставы страдают.
Появляется диабет.
Укорачивается жизнь.
Контроль и взвешивания — залог успеха. Помните: цель — не просто жир, а здоровье.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов.
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