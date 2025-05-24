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Цифры, за которыми жизнь: сколько кот может продержаться без воды и еды

1:55
Зоосфера

Миска с нетронутым кормом — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Потеря аппетита у кошки — не просто каприз, а часто первый звоночек проблем со здоровьем. И чем раньше вы разберётесь в причинах, тем выше шанс избежать беды.

Кошка на кровати
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка на кровати

Без еды — сколько продержится кошка

Максимальный срок голодания зависит от возраста:

  • Новорождённые котята: не более 10 часов — это уже опасно.

  • Подростки: выдержат до 3 суток, но это уже критично.

  • Здоровые взрослые: максимум — 10 дней, но уже на 2-е сутки начинаются внутренние сбои.

  • Пожилые кошки: не более 5 дней — риски намного выше.

  • Больные и ослабленные: максимум 3 дня без еды — и то это потолок, а не норма.

Помните: организм не просто "голодает", он истощается. Печень, почки, обмен веществ — всё страдает. Даже если кошка потом начнёт есть, восстановление может занять недели.

А без воды

Здесь сроки жёстче:

  • Минимум: уже через 12 часов начинается лёгкое обезвоживание.

  • Максимум: 3-5 дней — в зависимости от возраста, погоды и состояния здоровья.

Обезвоживание можно определить по:

  • сухим слизистым,

  • вялости,

  • потере эластичности кожи,

  • учащённому сердцебиению.

Причины отказа от еды

  • Болезни: от зубной боли до инфекций.

  • Стресс: переезд, новые люди, даже смена миски.

  • Гормональные сбои: особенно в период течки.

  • Внешние факторы: жара, грязная миска, тухлый корм, невкусная вода.

Что делать

  1. Если без еды более суток — к ветеринару.

  2. Если без воды более 12 часов — срочно к врачу.

  3. Следите за чистотой посуды, качеством корма, режимом и поведением.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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