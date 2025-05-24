Цифры, за которыми жизнь: сколько кот может продержаться без воды и еды

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Миска с нетронутым кормом — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Потеря аппетита у кошки — не просто каприз, а часто первый звоночек проблем со здоровьем. И чем раньше вы разберётесь в причинах, тем выше шанс избежать беды.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка на кровати

Без еды — сколько продержится кошка

Максимальный срок голодания зависит от возраста:

Новорождённые котята : не более 10 часов — это уже опасно.

Подростки : выдержат до 3 суток, но это уже критично.

Здоровые взрослые : максимум — 10 дней, но уже на 2-е сутки начинаются внутренние сбои.

Пожилые кошки : не более 5 дней — риски намного выше.

Больные и ослабленные: максимум 3 дня без еды — и то это потолок, а не норма.

Помните: организм не просто "голодает", он истощается. Печень, почки, обмен веществ — всё страдает. Даже если кошка потом начнёт есть, восстановление может занять недели.

А без воды

Здесь сроки жёстче:

Минимум : уже через 12 часов начинается лёгкое обезвоживание.

Максимум: 3-5 дней — в зависимости от возраста, погоды и состояния здоровья.

Обезвоживание можно определить по:

сухим слизистым,

вялости,

потере эластичности кожи,

учащённому сердцебиению.

Причины отказа от еды

Болезни : от зубной боли до инфекций.

Стресс : переезд, новые люди, даже смена миски.

Гормональные сбои : особенно в период течки.

Внешние факторы: жара, грязная миска, тухлый корм, невкусная вода.

Что делать

Если без еды более суток — к ветеринару. Если без воды более 12 часов — срочно к врачу. Следите за чистотой посуды, качеством корма, режимом и поведением.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



