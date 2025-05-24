Цифры, за которыми жизнь: сколько кот может продержаться без воды и еды

Миска с нетронутым кормом — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Потеря аппетита у кошки — не просто каприз, а часто первый звоночек проблем со здоровьем. И чем раньше вы разберётесь в причинах, тем выше шанс избежать беды.
Максимальный срок голодания зависит от возраста:
Новорождённые котята: не более 10 часов — это уже опасно.
Подростки: выдержат до 3 суток, но это уже критично.
Здоровые взрослые: максимум — 10 дней, но уже на 2-е сутки начинаются внутренние сбои.
Пожилые кошки: не более 5 дней — риски намного выше.
Больные и ослабленные: максимум 3 дня без еды — и то это потолок, а не норма.
Помните: организм не просто "голодает", он истощается. Печень, почки, обмен веществ — всё страдает. Даже если кошка потом начнёт есть, восстановление может занять недели.
Здесь сроки жёстче:
Минимум: уже через 12 часов начинается лёгкое обезвоживание.
Максимум: 3-5 дней — в зависимости от возраста, погоды и состояния здоровья.
Обезвоживание можно определить по:
сухим слизистым,
вялости,
потере эластичности кожи,
учащённому сердцебиению.
Болезни: от зубной боли до инфекций.
Стресс: переезд, новые люди, даже смена миски.
Гормональные сбои: особенно в период течки.
Внешние факторы: жара, грязная миска, тухлый корм, невкусная вода.
Если без еды более суток — к ветеринару.
Если без воды более 12 часов — срочно к врачу.
Следите за чистотой посуды, качеством корма, режимом и поведением.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.