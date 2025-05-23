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Похоже на обычного, а опасен смертельно: в США — нашествие ядовитых муравьёв

2:41
Зоосфера

В США всё чаще фиксируют случаи появления ядовитого муравья, который способен не только причинить сильную боль, но и представлять смертельную опасность для аллергиков. Речь идёт об азиатском игольчатом муравье — агрессивном и стремительно распространяющемся захватчике.

Муравей
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравей

Что происходит

Азиатский игольчатый муравей, ранее обитающий в южных штатах, теперь замечен и в Калифорнии, и даже в северных регионах — Нью-Йорке и Вашингтоне. Это насекомое родом из Восточной Азии прекрасно приспосабливается к городской среде, с лёгкостью осваивает новые территории и активно проникает в дома, особенно в период роения.

"В сезон размножения они часто залетают в жилые и хозяйственные постройки", — предупреждают исследователи из Университета Клемсона.

По их словам, насекомые особенно агрессивны при угрозе и могут массово нападать.

Почему это опасно

Укус муравья вызывает резкую боль, жжение, отёк и гнойные образования. В большинстве случаев симптомы со временем проходят, но у людей с аллергией возможна анафилаксия — потенциально смертельная реакция организма.

Визуально этот муравей схож с красным огненным муравьём, поэтому часто остаётся незамеченным, а укусы — недооценёнными. Однако специалисты считают, что укусы азиатского игольчатого муравья на самом деле встречаются чаще.

Экологическая угроза

Как и другие инвазивные виды, этот муравей угрожает местным экосистемам. Он вытесняет местных насекомых, нарушает пищевые цепочки и снижает биоразнообразие. Подобно тому, как кудзу душит растения на Юге, а пятнистая фонарница разрушает сады на Востоке, азиатский муравей несёт свои разрушения в экосистему.

С каждым годом ситуация усугубляется: глобальное потепление создаёт идеальные условия для его расселения. Впереди — рост числа аллергических инцидентов, увеличение расходов на дезинсекцию и новые угрозы для сельского хозяйства.

Что можно сделать

Жителям проблемных регионов советуют:

  • Сообщать о муравьях в местные природоохранные службы.
  • Не перевозить землю, растения и мульчу из заражённых районов.
  • Установить плотные сетки на двери и окна.

"Они распространяются быстрее, чем мы успеваем реагировать", — признают экологи.

Поэтому важно действовать не только на уровне домов, но и системно — с координацией служб и просвещением населения.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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