Сможет ли толпа людей победить существо мощнее машины? Абсурдный спор, в который втянулись все

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Интернет снова придумал странный спор: кто победит — самец гориллы или сотня безоружных мужчин? Вопрос звучит абсурдно, но обсуждение охватило соцсети. Одни говорят: «Мы охотились на мамонтов!» Другие напоминают, что горилла способна поднять почти тонну. Но главное — не ответ, а размышления, к которым приводит такой спор.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горилла в природе

Общие корни, разные пути

Мы с гориллами — дальние родственники: наша ДНК совпадает на 98,4%. Но эволюция отправила нас по разным маршрутам. Люди приспособились к жизни на открытых равнинах, гориллы — к жизни в густых лесах. Тем не менее, у нас много общего: от мимики и социальных связей до удивительной способности к обучению.

Господин леса

Горилла — настоящая машина. Взрослый самец весит около 160 килограммов и обладает огромной силой, не тренируясь ни дня в жизни. Его мощное тело — результат миллионов лет естественного отбора. И при этом гориллы удивительно спокойные, с развитой социальной системой и высоким интеллектом. Вспомните гориллу Коко, которая владела языком жестов и даже «общалась» с котёнком.

Мозг вместо мускулов

Мы, люди, слабее, но умнее. У нас большой мозг, развитая речь, абстрактное мышление и уникальная способность к коллективным действиям. Мы строим города, покоряем космос и способны действовать вместе в масштабах, недоступных другим видам.

Так кто победит

Физически — горилла. Один размах руки, и среднестатистический человек летит в кусты. Даже сто человек, нападающих по очереди, вряд ли справятся. Но дело не в драке. Главное — понять: горилла — не просто дикое животное, а такой же триумф природы, как и человек. Мы разные, но одинаково удивительны.

Уточнения

Спор - процесс отстаивания каждой из сторон своего мнения, столкновение мнений, где субъективные мнения подкрепляются объективными доказательствами.

