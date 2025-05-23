Привычки, которые тихо убивают вашего пса: 6 привычек, которые могут стоить жизни вашему питомцу

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие привычки, которые кажутся безобидными, на самом деле могут стоить вашей собаке здоровья и даже лет жизни. Прочитайте, не делаете ли вы чего-то из этого списка. Ведь предупредить — значит защитить.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хозяйка кормит собаку



1. Ожирение и лишний вес

Одна из самых частых причин преждевременной смерти собак — это ожирение. Лишний вес запускает воспалительные процессы в организме, приводит к диабету, артриту, проблемам с сердцем и даже раку.

Часто виноват сухой корм, переполненный дешёвыми углеводами. Если собака толстеет — пора пересматривать рацион.



2. Слишком много лакомств

Даже крошечное лакомство для собаки может быть калорийным эквивалентом шоколадного батончика.

Часто угощая питомца "в награду" или "просто так", вы добавляете ему лишние килограммы и убавляете годы жизни.

Полезная альтернатива: черника, яблоки, морковь и жевательные угощения без добавок.



3. Недостаток активности

Собаки, как и люди, нуждаются в движении. Прогулки два-три раза в день — минимум. Если с этим сложно, замените активность дома: игрушки, мячики, даже перетягивание каната.

Подвижность напрямую связана с иммунитетом, психикой и продолжительностью жизни.



4. Игнорирование ухода за зубами

"В дикой природе животные не чистят зубы" — плохое оправдание.

Домашние собаки живут дольше, но и страдают от заболеваний дёсен, сердца и почек, связанных с плохой гигиеной полости рта.

Уже к трём годам большинство собак имеют признаки пародонтоза. Несколько минут в день — и вы продлеваете жизнь своему другу.



5. Постоянное кормление сухим кормом

К сожалению, не весь корм одинаково полезен. Многие промышленные сухие корма полны дешёвых наполнителей, которые не только вызывают лишний вес, но и плохо усваиваются.

Домашняя еда или качественные натуральные смеси — лучший выбор. Если нет времени готовить, хотя бы выбирайте корма минимальной обработки.



6. Вы не проводите регулярный осмотр

Еженедельный "домашний осмотр" занимает не больше 10 минут, но может спасти жизнь.

Осмотрите уши, зубы, лапы, прощупайте кожу на предмет шишек и следите за общим поведением. Любые отклонения — повод обратиться к врачу до того, как станет поздно.



Иногда любовь — это не только обнимашки, но и холодный расчёт в пользу здоровья. Привычки, которые мы меняем сегодня, могут подарить собаке лишние счастливые годы рядом с нами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Имеется несколько гипотез происхождения собаки, наиболее вероятными её предками считаются волк и некоторые виды шакалов.

