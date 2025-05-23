Один пушистый друг: 10 причин, по которым ваша собака — лучше любого психолога

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если бы собаки научились варить кофе, мы бы моментально обанкротились, угощая их за каждый эспрессо хот-догами из мраморной говядины. Но, к счастью, пушистые бариста пока что не появились. Зато каждый день, совершенно бесплатно и без доставки, они дарят нам нечто гораздо более ценное.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ собаки, эмоции, психология

Пока вы пьёте утренний капучино, ваша собака уже спасает ваш день

Собаки — это не просто домашние любимцы.

Это живые источники окситоцина, антидепрессанты, тревожные кнопки, фитнес-браслеты и охранные системы в одном флаконе.

Всё это — с хвостом, лапами и, конечно же, преданным взглядом.

10 подарков, которые вы получаете от своей собаки каждый день:

Гормон любви в каждой ласке

Окситоцин, который вырабатывается при взаимодействии с собакой, укрепляет связь, снижает стресс и улучшает настроение. Это как обнимашка, но с научным обоснованием. Натуральный способ снизить давление

Простое присутствие собаки способно снизить кровяное давление — доказано исследованиями. Особенно у пожилых людей. Фитнес-программа без абонемента

Прогулки, бег с мячиком и утренние "перехвати-тапок" делают вас активнее, даже если вы этого не хотите. Тонкий настрой на ваше настроение

Собаки тонко чувствуют эмоции хозяина. Если вам грустно, они рядом. Если весело — с вами в танце. Без лишних слов. Сторожевая система с шерстью

Любой лист, ветка, курьер или кот — на радаре. Ваш пёс всегда в курсе происходящего. Да, даже если вам это кажется шумом. Безусловное принятие

Собаке всё равно, в чём вы сегодня, как вы выглядите и что у вас за настроение. Она рядом просто потому, что вы — это вы. Точные внутренние часы

Ваша собака точно знает, когда завтрак, ужин и прогулка. Смарт-часы могут сбиться, а вот собачий распорядок — никогда. Урок жизни здесь и сейчас

Собаки не думают о вчера и не тревожатся о завтра. Они живут моментом и учат нас делать то же самое. Настроение без фальши

Они умеют поднимать его лучше любых антидепрессантов. Просто своим присутствием, хвостом и тёплым боком рядом. Ты никогда не один

Собака рядом, даже если все ушли, не позвонили, не написали. Она просто рядом. И этого часто бывает достаточно.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

