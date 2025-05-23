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Один пушистый друг: 10 причин, по которым ваша собака — лучше любого психолога

2:35
Зоосфера

Если бы собаки научились варить кофе, мы бы моментально обанкротились, угощая их за каждый эспрессо хот-догами из мраморной говядины. Но, к счастью, пушистые бариста пока что не появились. Зато каждый день, совершенно бесплатно и без доставки, они дарят нам нечто гораздо более ценное.

собаки, эмоции, психология
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
собаки, эмоции, психология

Пока вы пьёте утренний капучино, ваша собака уже спасает ваш день

Собаки — это не просто домашние любимцы.

Это живые источники окситоцина, антидепрессанты, тревожные кнопки, фитнес-браслеты и охранные системы в одном флаконе.

Всё это — с хвостом, лапами и, конечно же, преданным взглядом.

10 подарков, которые вы получаете от своей собаки каждый день:

  1. Гормон любви в каждой ласке
    Окситоцин, который вырабатывается при взаимодействии с собакой, укрепляет связь, снижает стресс и улучшает настроение. Это как обнимашка, но с научным обоснованием.
  2. Натуральный способ снизить давление
    Простое присутствие собаки способно снизить кровяное давление — доказано исследованиями. Особенно у пожилых людей.
  3. Фитнес-программа без абонемента
    Прогулки, бег с мячиком и утренние "перехвати-тапок" делают вас активнее, даже если вы этого не хотите.
  4. Тонкий настрой на ваше настроение
    Собаки тонко чувствуют эмоции хозяина. Если вам грустно, они рядом. Если весело — с вами в танце. Без лишних слов.
  5. Сторожевая система с шерстью
    Любой лист, ветка, курьер или кот — на радаре. Ваш пёс всегда в курсе происходящего. Да, даже если вам это кажется шумом.
  6. Безусловное принятие
    Собаке всё равно, в чём вы сегодня, как вы выглядите и что у вас за настроение. Она рядом просто потому, что вы — это вы.
  7. Точные внутренние часы
    Ваша собака точно знает, когда завтрак, ужин и прогулка. Смарт-часы могут сбиться, а вот собачий распорядок — никогда.
  8. Урок жизни здесь и сейчас
    Собаки не думают о вчера и не тревожатся о завтра. Они живут моментом и учат нас делать то же самое.
  9. Настроение без фальши
    Они умеют поднимать его лучше любых антидепрессантов. Просто своим присутствием, хвостом и тёплым боком рядом.
  10. Ты никогда не один
    Собака рядом, даже если все ушли, не позвонили, не написали. Она просто рядом. И этого часто бывает достаточно.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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