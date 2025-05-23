Завтрак под контролем: один продукт, который питомец ест с удовольствием — но можно ли?

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для многих из нас утро начинается с яиц — будь то болтунья, глазунья или пышный омлет. Это привычное блюдо почти на каждом столе. Но что делать, если во время завтрака на вас внимательно смотрит ваш четвероногий друг, не отводя взгляда от тарелки? Возникает закономерный вопрос: можно ли давать собакам яйца?

Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака за столом

Ответ не так однозначен, как кажется

Мы привыкли думать, что если что-то полезно и безопасно для нас, то и питомцу от этого вреда не будет.

Но это не всегда так. Некоторые продукты, например, виноград или шоколад, могут быть токсичны для собак. А как насчёт яиц?

Чтобы выяснить, стоит ли делиться с питомцем яичным завтраком, мы обратились к ветеринару Тиффани Руис-Дасилва, которая делится знаниями о правильном питании для собак. И вот что важно знать.

Яйца в рационе собаки: плюсы и минусы

Сами по себе яйца полезны: в них содержатся белки, жирные кислоты и витамины. Однако важно, как они приготовлены.

Варёные яйца без соли и специй — вполне безопасный и питательный продукт. То же можно сказать о яичнице-болтунье, если в ней нет масла и приправ.

А вот сырые яйца — под вопросом. В них может содержаться сальмонелла, что опасно не только для собак, но и для людей.

Кроме того, сырые белки содержат авидин, который при чрезмерном употреблении мешает усвоению витамина B7.

Что важно помнить

Варёные яйца — да, но без соли, перца и майонеза.

Яичница-болтунья — можно, если готовили её без масла.

Сырые яйца — риск, который лучше не оправдывать.

Щенкам яйца можно, но в очень умеренном количестве и после консультации с ветеринаром.

В следующий раз, когда будете есть яичницу и заметите, как пёс внимает каждому вашему движению, вы будете знать, чем и как можно угостить его без вреда.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.



Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу.

