Кошка прижимается всем телом? Вот что она на самом деле хочет сказать

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас есть кошка, вы наверняка знаете этот момент: вы устроились на диване, и вдруг рядом появляется пушистое существо, которое устраивается так, чтобы касаться вас всем телом. Мягкая лапа упирается в бок, хвост обвивает ногу, а нос утыкается в подушку рядом с вами. Почему кошки делают это — и что они этим говорят?

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошачьи лапы

Для кошки вы — идеальный обогреватель

Температура тела кошки выше человеческой — от 38,3 до 39 градусов. Чтобы поддерживать её, кошки выбирают самые тёплые места в доме: солнечные пятна, батареи и, конечно, вас. Особенно в прохладное время года. Но контакт с человеком — это больше, чем тепло: это уверенность, что рядом — безопасное место.

Полный телесный контакт — это про доверие

Если кошка ложится так, чтобы касаться вас целиком — это один из самых ярких жестов любви и привязанности. В дикой природе хищники, живущие стаями, — например, львы — спят, тесно прижавшись друг к другу. Это помогает укреплять связи в группе и создаёт ощущение защищённости. Точно так же ведёт себя и ваша домашняя кошка.

Когда она прижимается всем телом, это значит: "Я тебе доверяю. Ты — моя семья".

А если кошка не любит тесный контакт

Не все кошки одинаковы. Некоторые предпочитают держаться чуть в стороне, просто наблюдать за вами, но при этом всё равно чувствуют себя комфортно и счастливо. Это может быть связано с характером, возрастом или прошлым опытом. Если кошка спокойна, здорова, не проявляет агрессии, хорошо ест и не прячется от вас — всё в порядке.

Но если обычно ласковая кошка внезапно стала отстранённой, отказывается от контакта или выглядит апатичной — это повод насторожиться. Возможны возрастные изменения или проблемы со здоровьем, и стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Вы ближе, чем вы думаете

Кошачий телесный контакт — это не просто мило. Это глубокий способ общения, почти как признание: "Я здесь, потому что мне хорошо рядом с тобой". Так что когда пушистый друг прижимается к вам — не отстраняйтесь. Это один из самых искренних комплиментов, которые можно получить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



