Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Секрет идеальной сушки: как сохранить волосы здоровыми даже при ежедневной укладке
Растяжка как у акробата вам гарантирована: 5 статических упражнений повысят гибкость всего тела
Деньги, которые работают: Telegram обеспечит прибыль в $720 млн в 2025 году
Выбираем унитаз для семьи — одна ошибка, и комфорт под угрозой
Собчак раскритиковала внешний вид звёзд на красной дорожке Каннского фестиваля
Тайный монастырь Венгрии: где проходят закрытые заседания власти
Сад без сорняков: мощь уксуса против моющего средства – итоги битвы
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать

Собака снова мочится в доме? Это может быть признак тревоги

2:10
Зоосфера

Мы часто приписываем питомцам человеческие эмоции. Но у собак действительно бывает печаль — просто выражается она иначе. Чтобы понять, всё ли в порядке с вашим хвостатым другом, важно наблюдать за его поведением, аппетитом, сном и уровнем энергии. Иногда небольшие изменения — это уже сигнал бедствия.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хаски

1. Нарушения сна

Собаки спят 8-10 часов в сутки и, в отличие от кошек, живут по дневному графику.
Если ваш пёс стал спать днём и бодрствовать ночью, чаще уходит в себя, дольше лежит или наоборот — выглядит утомлённым и вялым, это может говорить о стрессе или депрессии. Даже если внешне всё нормально, проверьте здоровье у ветеринара.

2. Потеря аппетита

Если собака раньше ела с удовольствием, а теперь отказывается от еды или оставляет миску наполовину полной, это тревожный симптом. Причины могут быть как физические, так и психологические. Отложите догадки — идите к специалисту.

3. Изменения в активности и настроении

Пёс, который раньше с радостью бежал за мячиком и радостно встречал вас у двери, внезапно стал равнодушным, вялым, не хочет играть или гулять? Это не капризы — это эмоциональное выгорание. А если ещё и начал портить вещи, мочиться в доме или вести себя агрессивно, срочно обратитесь за помощью.

4. Повышенная навязчивость или отстранённость

Если собака стала следовать за вами по пятам, лает без причины, требует постоянного внимания или, наоборот, отдаляется, это сигнал: ей тревожно и неуютно. Такое часто случается после переезда, потери близкого человека или смены обстановки. Не игнорируйте — постарайтесь вернуть собаке чувство стабильности.

Что делать

Внимательно следите за изменениями. Не стесняйтесь обращаться к ветеринару, а при необходимости — к кинологу или зоопсихологу. Собаки — чувствительные создания, и ваша забота может вернуть им радость жизни.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Новости спорта
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны? Аудио 
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует
Военные новости
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Последние материалы
Тайный монастырь Венгрии: где проходят закрытые заседания власти
Сад без сорняков: мощь уксуса против моющего средства – итоги битвы
Собака снова мочится в доме? Это может быть признак тревоги
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Обычная ошибка с бритвой, которая может привести к инфекции
Спасает зрение, как дорогие процедуры: этот продукт стоит копейки
Легенда или фейк: был ли секретный ВАЗ для КГБ?
Одуванчики в вашей тарелке: рекомендации по введению в рацион и простой рецепт от диетолога
Тысяча долларов и ни грамма пота: машина, которая перепишет агрономию
Управление или хаос? Как жители Пакистана производят незаконную добычу золота в реке Инд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.