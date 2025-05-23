Собака снова мочится в доме? Это может быть признак тревоги

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы часто приписываем питомцам человеческие эмоции. Но у собак действительно бывает печаль — просто выражается она иначе. Чтобы понять, всё ли в порядке с вашим хвостатым другом, важно наблюдать за его поведением, аппетитом, сном и уровнем энергии. Иногда небольшие изменения — это уже сигнал бедствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

1. Нарушения сна

Собаки спят 8-10 часов в сутки и, в отличие от кошек, живут по дневному графику.

Если ваш пёс стал спать днём и бодрствовать ночью, чаще уходит в себя, дольше лежит или наоборот — выглядит утомлённым и вялым, это может говорить о стрессе или депрессии. Даже если внешне всё нормально, проверьте здоровье у ветеринара.

2. Потеря аппетита

Если собака раньше ела с удовольствием, а теперь отказывается от еды или оставляет миску наполовину полной, это тревожный симптом. Причины могут быть как физические, так и психологические. Отложите догадки — идите к специалисту.

3. Изменения в активности и настроении

Пёс, который раньше с радостью бежал за мячиком и радостно встречал вас у двери, внезапно стал равнодушным, вялым, не хочет играть или гулять? Это не капризы — это эмоциональное выгорание. А если ещё и начал портить вещи, мочиться в доме или вести себя агрессивно, срочно обратитесь за помощью.

4. Повышенная навязчивость или отстранённость

Если собака стала следовать за вами по пятам, лает без причины, требует постоянного внимания или, наоборот, отдаляется, это сигнал: ей тревожно и неуютно. Такое часто случается после переезда, потери близкого человека или смены обстановки. Не игнорируйте — постарайтесь вернуть собаке чувство стабильности.

Что делать

Внимательно следите за изменениями. Не стесняйтесь обращаться к ветеринару, а при необходимости — к кинологу или зоопсихологу. Собаки — чувствительные создания, и ваша забота может вернуть им радость жизни.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



