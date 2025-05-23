Собака снова мочится в доме? Это может быть признак тревоги

Мы часто приписываем питомцам человеческие эмоции. Но у собак действительно бывает печаль — просто выражается она иначе. Чтобы понять, всё ли в порядке с вашим хвостатым другом, важно наблюдать за его поведением, аппетитом, сном и уровнем энергии. Иногда небольшие изменения — это уже сигнал бедствия.
Собаки спят 8-10 часов в сутки и, в отличие от кошек, живут по дневному графику.
Если ваш пёс стал спать днём и бодрствовать ночью, чаще уходит в себя, дольше лежит или наоборот — выглядит утомлённым и вялым, это может говорить о стрессе или депрессии. Даже если внешне всё нормально, проверьте здоровье у ветеринара.
Если собака раньше ела с удовольствием, а теперь отказывается от еды или оставляет миску наполовину полной, это тревожный симптом. Причины могут быть как физические, так и психологические. Отложите догадки — идите к специалисту.
Пёс, который раньше с радостью бежал за мячиком и радостно встречал вас у двери, внезапно стал равнодушным, вялым, не хочет играть или гулять? Это не капризы — это эмоциональное выгорание. А если ещё и начал портить вещи, мочиться в доме или вести себя агрессивно, срочно обратитесь за помощью.
Если собака стала следовать за вами по пятам, лает без причины, требует постоянного внимания или, наоборот, отдаляется, это сигнал: ей тревожно и неуютно. Такое часто случается после переезда, потери близкого человека или смены обстановки. Не игнорируйте — постарайтесь вернуть собаке чувство стабильности.
Внимательно следите за изменениями. Не стесняйтесь обращаться к ветеринару, а при необходимости — к кинологу или зоопсихологу. Собаки — чувствительные создания, и ваша забота может вернуть им радость жизни.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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