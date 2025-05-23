Имя как диагноз: 7 причин, почему кошки не любят вашу фантазию

Выбрать имя для кошки — дело тонкое, почти магическое. Это не просто способ подозвать пушистого на кухню, а один из первых мостиков доверия. И если с выбором промахнуться, последствия могут быть куда серьёзнее, чем просто "не отзывается". Вот список самых неудачных вариантов, которых стоит избегать.
Особенно если это имена знакомых, коллег или соседей. Даже если кот Василий — это мило, Васька из бухгалтерии может не оценить. И не исключено, что начнётся лёгкое недоумение (или затаённая обида) при каждом "Вась, иди кушать".
Даже если прежний пушистик был идеален, называть нового кота тем же именем — не лучшая идея. Считается, что это "перекладывает" судьбу ушедшего животного на нового питомца. Ну и сравнивать вы будете волей-неволей — а кошки такого не прощают.
Да, звучит красиво: Маркиза де Шеронесса Лунная. Но пока вы это произнесёте — кошка уже сто раз потеряет интерес. Лучше выбрать короткий, звонкий вариант для общения дома. А официальное имя пусть останется в паспорте для солидности.
Псина, Таракан, Бяка или что похлеще — может показаться смешным. Но звучит это ужасно, особенно если кто-то слышит, как вы крикнули это с балкона. А ещё это формирует отношение и к питомцу, и к себе — кошка не игрушка для сарказма.
Увидели котёнка — сказали первое, что пришло в голову. Но вдруг это окажется кошка, а вы уже месяц зовёте её Борисом? Переучить можно, но кошки не фанаты ребрендинга. Лучше подумать пару дней, понаблюдать, а потом уже называть.
Имена вроде "Нельза", "Нетти", "Неста" — звучат красиво, но путают кошку. Она не поймёт, зовут ли её или снова ругаются. В итоге и команда, и кличка превращаются в белый шум.
Имена, связанные с нечистью, тьмой и древними проклятиями, лучше оставить готическим романам. Кошка — не служитель тёмных сил, а пушистое существо, которое заслуживает имя, наполненное теплом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".