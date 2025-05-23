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Имя как диагноз: 7 причин, почему кошки не любят вашу фантазию

Зоосфера

Выбрать имя для кошки — дело тонкое, почти магическое. Это не просто способ подозвать пушистого на кухню, а один из первых мостиков доверия. И если с выбором промахнуться, последствия могут быть куда серьёзнее, чем просто "не отзывается". Вот список самых неудачных вариантов, которых стоит избегать.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

1. Человеческие имена — скользкий путь

Особенно если это имена знакомых, коллег или соседей. Даже если кот Василий — это мило, Васька из бухгалтерии может не оценить. И не исключено, что начнётся лёгкое недоумение (или затаённая обида) при каждом "Вась, иди кушать".

2. Имя "в память о прошлом коте"

Даже если прежний пушистик был идеален, называть нового кота тем же именем — не лучшая идея. Считается, что это "перекладывает" судьбу ушедшего животного на нового питомца. Ну и сравнивать вы будете волей-неволей — а кошки такого не прощают.

3. Двойные и труднопроизносимые клички

Да, звучит красиво: Маркиза де Шеронесса Лунная. Но пока вы это произнесёте — кошка уже сто раз потеряет интерес. Лучше выбрать короткий, звонкий вариант для общения дома. А официальное имя пусть останется в паспорте для солидности.

4. Грубости — даже в шутку

Псина, Таракан, Бяка или что похлеще — может показаться смешным. Но звучит это ужасно, особенно если кто-то слышит, как вы крикнули это с балкона. А ещё это формирует отношение и к питомцу, и к себе — кошка не игрушка для сарказма.

5. Имя наобум

Увидели котёнка — сказали первое, что пришло в голову. Но вдруг это окажется кошка, а вы уже месяц зовёте её Борисом? Переучить можно, но кошки не фанаты ребрендинга. Лучше подумать пару дней, понаблюдать, а потом уже называть.

6. Созвучно "нельзя"

Имена вроде "Нельза", "Нетти", "Неста" — звучат красиво, но путают кошку. Она не поймёт, зовут ли её или снова ругаются. В итоге и команда, и кличка превращаются в белый шум.

7. Мистика — это лишнее

Имена, связанные с нечистью, тьмой и древними проклятиями, лучше оставить готическим романам. Кошка — не служитель тёмных сил, а пушистое существо, которое заслуживает имя, наполненное теплом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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