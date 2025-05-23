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Не жир, а броня: зачем кошке мешок на животе и почему его не стоит трогать

2:09
Зоосфера

Вы замечали у своей кошки свисающий мешочек на животе, который качается при ходьбе? Не спешите обвинять её в лишнем весе. Это не жир, а примордиальный мешок — абсолютно нормальное анатомическое образование, которое есть даже у диких кошачьих.

Кот в шлейке
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в шлейке

Что такое примордиальный мешок

Это складка кожи на животе, иногда с небольшим слоем жира. Он есть у всех кошек — от ягуаров до домашних мурлык. Размер может варьироваться, но наличие никак не связано с полом, возрастом, породой или стерилизацией. Даже самые худые кошки могут носить этот "аксессуар".

Почему он появился

Это эволюционное наследие. Миф о том, что мешок появляется только после стерилизации или набора веса — неверен. Он встречается у всех кошек, и даже у диких, живущих в природе. А вот его функции действительно важны.

Зачем кошке курдюк

1. Защита в драках.

Во время схваток кошки часто целятся в живот. Примордиальный мешок служит "подушкой безопасности", защищая внутренние органы от когтей и ударов.

2. Гибкость в движении.

Эта складка даёт коже возможность растягиваться при прыжках и беге — особенно важно для ловких кошек.

3. Поддержка после еды.

У диких кошек нет графика кормлений, поэтому они едят впрок. Примордиальный мешок помогает растянуться желудку и хранить немного жира на чёрный день. У домашних кошек функция осталась, хоть и используется реже.

Как не перепутать с ожирением

Главное отличие — в плотности и расположении.

  • Курдюк — это мягкая, болтающаяся кожа в нижней части живота.

  • Жир — это плотная масса, которая видна и сверху, и по бокам, с округлённой спиной и шеей.

Если сомневаетесь — проконсультируйтесь с ветеринаром. Но чаще всего "мешочек" — это вовсе не проблема, а нормальная часть кошачьей анатомии.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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