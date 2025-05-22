Хищник вышел к людям с телом младенца — полиция расследует трагедию

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На восточной окраине Бангкока, в районе Банг Пхли, произошёл шокирующий инцидент: местные жители заметили варана, несущего в пасти тело младенца. Ужаснувшись, они прогнали хищника и вызвали полицию. Оказалось, что животное нашло тело новорождённого ребёнка у дороги.

Фото: flickr.com by Марк Дюмон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Комодский варан

Пугающая находка

Полицейские и судмедэксперты прибыли на место и обнаружили в траве лишь голову и верхнюю часть туловища младенца. Установить, был ли он жив в момент нападения, пока не удалось. Тело направили на экспертизу в медицинский институт для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Предварительная версия полиции гласит: мать, не способная заботиться о ребёнке, могла оставить его возле дороги, где его и обнаружил хищник. Сейчас правоохранители разыскивают родителей. Если подтвердится, что младенец был жив, когда его бросили, мать могут привлечь к уголовной ответственности.

Беспомощность и дикая природа

Этот случай стал трагическим напоминанием о том, как близко к людям может подходить дикая природа — и о том, насколько страшными бывают последствия человеческой беспомощности и отчаяния. Пока эксперты разбираются в деталях, район взят под наблюдение.

Уточнения

Вара́ны — род ящериц из инфраотряда Paleoanguimorpha, единственный современный род в семействе варанов или варановых (Varanidae).

