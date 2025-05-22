Жизнь на пиве и инстинктах: невероятная история выживания пушистой беглянки

В английском графстве Нортгемптоншир персидская кошка по кличке Лея пережила настоящую одиссею. Пропавшую 11-летнюю любимицу искали почти месяц — владельцы расклеивали объявления и обратились за помощью к профессионалам. Оказалось, всё это время Лея находилась прямо по соседству — в подполе соседнего дома, где шёл ремонт.
Кошка пробралась под половицы, когда строители сняли настил, и осталась там незамеченной из-за шума строительных работ. Обнаружили её только через 23 дня — соседи услышали жалобное мяуканье и вырезали отверстие, чтобы спасти животное.
Рядом с Леей лежала открытая банка французского лагера. Вероятно, в заточении кошка выживала, лакомясь насекомыми, мелкими грызунами, конденсатом с труб и остатками пива. За время пребывания в ловушке она потеряла треть своего веса, но, к счастью, осталась жива.
"Мы никогда не узнаем, как она выжила все это время", — признались потрясённые, но счастливые хозяева. История Леи — это напоминание о кошачьей выносливости и невероятной способности выживать даже в самых неожиданных условиях.
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