Жизнь на пиве и инстинктах: невероятная история выживания пушистой беглянки

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В английском графстве Нортгемптоншир персидская кошка по кличке Лея пережила настоящую одиссею. Пропавшую 11-летнюю любимицу искали почти месяц — владельцы расклеивали объявления и обратились за помощью к профессионалам. Оказалось, всё это время Лея находилась прямо по соседству — в подполе соседнего дома, где шёл ремонт.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Evans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ полосатая кошка

Ловушка под полом

Кошка пробралась под половицы, когда строители сняли настил, и осталась там незамеченной из-за шума строительных работ. Обнаружили её только через 23 дня — соседи услышали жалобное мяуканье и вырезали отверстие, чтобы спасти животное.

Рядом с Леей лежала открытая банка французского лагера. Вероятно, в заточении кошка выживала, лакомясь насекомыми, мелкими грызунами, конденсатом с труб и остатками пива. За время пребывания в ловушке она потеряла треть своего веса, но, к счастью, осталась жива.

Необъяснимое чудо

"Мы никогда не узнаем, как она выжила все это время", — признались потрясённые, но счастливые хозяева. История Леи — это напоминание о кошачьей выносливости и невероятной способности выживать даже в самых неожиданных условиях.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

