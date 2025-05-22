Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный, хрустящий, живой: как не испортить лук, даже если он уже в холодильнике
Только 1 из 10 соблюдают это простое правило — как часто нужно стирать коврик для ванной
Вера Брежнева раскрыла главный компонент крепкого брака: без этого даже не начинайте!
Этим летом все будут смотреть на ноги: босоножки с акцентом, мимо которого не пройти
Им достанется не планета, а выжженная земля: что грозит тем, кто родился после 2020
Никакой драмы: как превратить худшее место в самолёте в зону комфорта
Забудьте о 10 000 шагах: японский метод ходьбы сжигает жир быстрее
В каком случае будильник может уничтожать мозг? Не откладывайте на 5 минут
Как покончить с вьюнком, не переезжая с дачи: инструкции для тех, кто не хочет больше страдать

Редкий детёныш появился в Москве — мама-ящерица не отпускает его ни на секунду

1:41
Зоосфера

6 апреля в Московском зоопарке на свет появился детёныш одного из самых редких видов ящериц — цепкохвостого сцинка. Эти удивительные создания занесены в международную Красную книгу и охраняются по конвенции CITES, запрещающей торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения.

Ящерица
Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ящерица

Уникальный малыш

Новорождённый сцинк весит всего 40 граммов, но уже достиг длины почти 30 сантиметров. Самка, как это принято у сцинков, носит детёныша на себе. Такое поведение характерно для вида и подчеркивает сильную связь между матерью и потомством.

Беременность у сцинков длится девять месяцев, и всё это время самку содержат отдельно от самца. После рождения мать единолично заботится о малыше. Уже в первый день жизни у новорождённого произошла первая линька — процесс, который в дальнейшем будет повторяться примерно раз в месяц.

Обитатели тропических высот

Цепкохвостые сцинки - уроженцы Соломоновых островов. Они живут в тропических дождевых лесах, предпочитая кроны высоких деревьев. Взрослые сцинки могут вырастать до 80 сантиметров, при этом хвост составляет более половины длины тела. Вес взрослой особи достигает 800 граммов.

Их рацион состоит из насекомых и растительной пищи, что делает их важной частью экосистемы. Появление детёныша в зоопарке - важное событие как для сохранения вида, так и для популяризации заботы о редких животных.

Уточнения

Я́щерицы  — парафилетическая группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туризм
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании Аудио 
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Авто
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт Аудио 
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Последние материалы
Пирог за 20 копеек: как пекли в СССР без миксеров и блендеров
Посадили шампиньоны — а выросло разочарование? Ошибка могла быть в одном движении
Печень за 15 минут, а вкус — как будто томилась полдня: ужин, который не требует усилий
Нижний Новгород и Волгоград бьют рекорды: студии, однушки и трёшки подешевели, и это только начало
Пять минут у двигателя, которые решают судьбу всей покупки
Электромобили в СССР: миф или инженерный задел?
Простой тест, который предсказывает вашу продолжительность жизни
Массированная атака без участия человека: технологии Пекина выходят на новый уровень
Как понять, что ваша кошка психопат: признаки, которые вы точно не ожидали
Средневековый уют: одно из самых живописных мест Калабрии прячется на скале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.