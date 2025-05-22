Редкий детёныш появился в Москве — мама-ящерица не отпускает его ни на секунду

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

6 апреля в Московском зоопарке на свет появился детёныш одного из самых редких видов ящериц — цепкохвостого сцинка. Эти удивительные создания занесены в международную Красную книгу и охраняются по конвенции CITES, запрещающей торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения.

Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ящерица

Уникальный малыш

Новорождённый сцинк весит всего 40 граммов, но уже достиг длины почти 30 сантиметров. Самка, как это принято у сцинков, носит детёныша на себе. Такое поведение характерно для вида и подчеркивает сильную связь между матерью и потомством.

Беременность у сцинков длится девять месяцев, и всё это время самку содержат отдельно от самца. После рождения мать единолично заботится о малыше. Уже в первый день жизни у новорождённого произошла первая линька — процесс, который в дальнейшем будет повторяться примерно раз в месяц.

Обитатели тропических высот

Цепкохвостые сцинки - уроженцы Соломоновых островов. Они живут в тропических дождевых лесах, предпочитая кроны высоких деревьев. Взрослые сцинки могут вырастать до 80 сантиметров, при этом хвост составляет более половины длины тела. Вес взрослой особи достигает 800 граммов.

Их рацион состоит из насекомых и растительной пищи, что делает их важной частью экосистемы. Появление детёныша в зоопарке - важное событие как для сохранения вида, так и для популяризации заботы о редких животных.

Уточнения

Я́щерицы — парафилетическая группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда.

