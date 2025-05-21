Нос, который спасает жизни: как собака может распознать болезнь раньше врача

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки - это не только верные друзья, но и настоящие защитники нашего здоровья. Учёные доказали: они способны не просто утешать, а обнаруживать болезни на ранних стадиях и облегчать состояние человека как физически, так и эмоционально.

Фото: flickr.com by IDS.photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака

Обоняние против болезни

Одним из ярких примеров стала работа американских исследователей Лизы Холт и Сэмюэла Джонстона. В эксперименте участвовали 23 специально обученные собаки. Они с высокой точностью — почти 90% — распознавали футболки и мазки с кожи людей, страдающих болезнью Паркинсона. Запах определённых веществ в кожном сале стал для собак чётким сигналом.

Этот факт снова доказывает: у собак невероятно тонкое обоняние. Они способны уловить изменения, недоступные даже медицинской аппаратуре. И если правильно направить их способности, то собаки становятся надёжными помощниками в диагностике.

Поддержка не только телу, но и душе

Польза от собак не ограничивается медицинской диагностикой. Их присутствие снижает уровень стресса, улучшает настроение и укрепляет общее самочувствие. В заботе, внимании и любви, которую они дарят, есть настоящая терапия. Домашние питомцы помогают чувствовать себя спокойнее, защищённее и увереннее.

Собаки чутко реагируют на эмоциональное состояние человека и часто оказываются рядом в те моменты, когда это особенно нужно. Они не требуют слов — им достаточно быть рядом, чтобы нам стало легче.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

