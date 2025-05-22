Как правильно воспитывать собаку: секреты кинолога для гармоничных отношений с питомцем

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прежде чем завести собаку, важно понимать, что это не просто питомец, а часть вашей жизни на долгие годы. Кинолог Андрей Костромин подчеркивает, что нужно ответственно подходить к выбору породы и подготовке к уходу за животным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака на кровати

Ответственность в выборе породы

По мнению Костромина, прежде чем завести собаку, необходимо хорошо понимать, зачем она вам.

"Собака — это не временная радость, она будет с вами на протяжении 10-15 лет. Нужно заранее решить, чем именно вы будете заниматься с питомцем", — отмечает кинолог.

Простой просмотр фотографий собак в интернете может привести к ошибочному выбору. Лучше заранее проконсультироваться с профессионалом, чтобы выбрать породу, которая будет гармонировать с вашим образом жизни. Например, собака для семьи с детьми и работой с ней потребует другого подхода, чем для одиночки, увлекающегося спортом.

Как правильно общаться с чужой собакой

Если вы хотите пообщаться с чужой собакой, помните, что всегда нужно спросить у владельца, можно ли погладить животное. Костромин предупреждает, что неверно протягивать к собачке открытую ладонь.

"Нужно подставить ладонь закрытую, чтобы собака могла её обнюхать. Никогда не гладьте собаку по голове, это может быть воспринято как доминирование", — поясняет эксперт.

Собака должна работать

Очень важно, чтобы собака понимала, что её хвалят за выполнение определённой работы.

"Ходить по команде рядом, приносить тапочки — это работа, и собака должна быть занята", — говорит Костромин.

Питомец не должен сидеть без дела. Если его мозг не будет занят, он сам начнёт придумывать себе "работу", которая может не соответствовать вашим ожиданиям. Например, если собака будет грызть обувь или порвать мебель, это результат её неудовлетворённой потребности в занятии.

Заключение

Важнейший принцип — собаку нужно любить и заботиться о ней, понимая её функционал. Ваша обязанность — придумать для питомца как можно больше задач и превратить их в полезную работу. Это поможет сохранить гармонию и в доме, и в отношениях с животным, сообщает Радио 1.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

