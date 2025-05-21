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Кошка начнёт доверять вам за 3 секунды — но только если сделаете это глазами

2:17
Зоосфера

Многие думают, что кошки равнодушны и нелюдимы. Но на самом деле они тонко чувствуют людей — просто говорят на своём, особом языке. Учёные из Университета Сассекса выяснили: чтобы установить контакт с кошкой, достаточно улыбнуться ей глазами.

Глаза кошки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаза кошки

Моргание, которое сближает

Всё, что нужно - сесть рядом с кошкой и медленно моргнуть, глядя ей в глаза. Исследование показало: когда человек делает это первым, кошка отвечает тем же. Этот обмен "кошачьими улыбками" вызывает у животного доверие и желание быть ближе.

В первой части эксперимента владельцы 21 кошки из 14 разных домов садились напротив своих питомцев и практиковали медленное моргание. Камеры фиксировали реакцию животных. Во второй части исследование проводили люди, ранее не знакомые с кошками — и результат оказался тем же: кошки отвечали морганием и даже подходили к человеку.

Язык глаз

"Медленное моргание — это кошачья версия улыбки", — объясняет Карен Маккомб, профессор из Университета Сассекса. Это выражение кошки используют, когда расслаблены, довольны и готовы к общению. Такой способ взаимодействия особенно важен, потому что прямой взгляд может быть воспринят как угроза.

Кроме моргания, кошки общаются с людьми и другими способами — мурлыканьем, мяуканьем, прикосновениями. Всё это — часть их особого языка. А внимательное отношение к этим знакам помогает наладить глубокую эмоциональную связь.

Учитесь слушать

Если ваша кошка внезапно начинает громко мяукать или усиленно мурлыкать, это не просто звук. Это её способ сказать, что она нуждается во внимании, ласке, игре или пище. Замечая такие сигналы, вы становитесь не просто владельцем, а настоящим собеседником.

Психолог Тасмин Хамфри подчеркивает: понимание таких форм общения может улучшить благополучие кошек и изменить представления о когнитивных способностях животных. Оказывается, глаза действительно - зеркало души, даже если это душа пушистого друга.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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