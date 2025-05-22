Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медленный редис: что делать, чтобы получить быстрый урожай
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Сможет ли толпа людей победить существо мощнее машины? Абсурдный спор, в который втянулись все
Бюджетная, но не бесплатная: сколько действительно стоит содержать Lada
Растения слышат пчёл: как жужжание увеличивает нектар на 30%
Посадка роз летом: что важно знать, чтобы куст не погиб от жары
Головные уборы, которые идут всем: найдите свой фасон и забудьте про комплексы
Забут или Самбука: какую историю расскажет этот итальянский уголок
Феррари опять в новом пальто. Их цвет напоминает соперника, фанаты в ярости

Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане

2:46
Зоосфера

Существование гигантского кальмара, который может достигать 14 метров в длину и весить более 500 килограммов, долгое время оставалось загадкой для ученых. Этот монстр океанов обитает в самых глубоких водах Южного океана, и, несмотря на размеры, никогда не был снят в естественной среде. Но, возможно, учёные наконец раскрыли этот секрет.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Поиск гигантского кальмара

Гигантский кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni) — одна из самых больших загадок океана. Этот вид впервые был открыт почти сто лет назад, и с тех пор о нём известно очень мало. Все данные, которые удалось собрать учёным, получены из случайных находок в рыболовных сетях или выброшенных на берег останков. Нет ни одной фотографии или видео, которое бы показывало гигантского кальмара в его естественной среде.

Международная команда исследователей решила изменить ситуацию и начала амбициозный проект, чтобы наконец заснять этого гиганта в 2025 году, к столетию его открытия. Экспедиции прошли в Антарктиду с декабря 2022 по март 2023 года, на борту судна Ocean Endeavour, оснащенного системой глубоководных камер, способных погружаться на глубину до 400 метров.

Неожиданные кадры

Хотя гигантского кальмара в поисках так и не нашли, исследователи смогли заснять на видео кальмара размером от 10 до 12 см. Это открытие потрясло команду — на видео запечатлён кальмар, который может быть либо детёнышем гигантского кальмара, либо взрослой особью другого вида, например, Galiteuthis glacialis - стеклянного кальмара.

На видео, которое длится 2 минуты 33 секунды, кальмар плавал в водах Антарктиды. Это открытие дает шанс на новое понимание того, как выглядят молодые особи гигантского кальмара и как они ведут себя в глубинах.

Что скрывает океан

Команда также сняла более 80 видов глубоководных существ, включая гигантские вулканические губки, антарктических подсолнечных звезд, различных оболочников и кораллов. Однако самое главное — это видео с кальмаром. Оно стало важным шагом в изучении экосистемы Южного океана, полные секреты которой ещё предстоит раскрыть.

Это открытие может привести к важным научным выводам о жизненном цикле гигантского кальмара, а также о его поведении, темпах роста и привычках питания. Если кальмар действительно окажется детенышем гигантского кальмара, это будет важнейшее достижение для науки.

Уточнения

Архите́утис (гига́нтский кальма́р) (лат. Architeuthis) — род глубоководных кальмаров, составляющий самостоятельное семейство Architeuthidae.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Авто
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Один человек на всю жизнь: эти 4 породы собак никогда не будут любить никого, кроме вас
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Последние материалы
Медленный редис: что делать, чтобы получить быстрый урожай
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Сможет ли толпа людей победить существо мощнее машины? Абсурдный спор, в который втянулись все
Бюджетная, но не бесплатная: сколько действительно стоит содержать Lada
Растения слышат пчёл: как жужжание увеличивает нектар на 30%
Посадка роз летом: что важно знать, чтобы куст не погиб от жары
Головные уборы, которые идут всем: найдите свой фасон и забудьте про комплексы
Забут или Самбука: какую историю расскажет этот итальянский уголок
Феррари опять в новом пальто. Их цвет напоминает соперника, фанаты в ярости
Неожиданный враг здоровья: как куриное мясо оказалось под подозрением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.