Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существование гигантского кальмара, который может достигать 14 метров в длину и весить более 500 килограммов, долгое время оставалось загадкой для ученых. Этот монстр океанов обитает в самых глубоких водах Южного океана, и, несмотря на размеры, никогда не был снят в естественной среде. Но, возможно, учёные наконец раскрыли этот секрет.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Дно океана

Поиск гигантского кальмара

Гигантский кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni) — одна из самых больших загадок океана. Этот вид впервые был открыт почти сто лет назад, и с тех пор о нём известно очень мало. Все данные, которые удалось собрать учёным, получены из случайных находок в рыболовных сетях или выброшенных на берег останков. Нет ни одной фотографии или видео, которое бы показывало гигантского кальмара в его естественной среде.

Международная команда исследователей решила изменить ситуацию и начала амбициозный проект, чтобы наконец заснять этого гиганта в 2025 году, к столетию его открытия. Экспедиции прошли в Антарктиду с декабря 2022 по март 2023 года, на борту судна Ocean Endeavour, оснащенного системой глубоководных камер, способных погружаться на глубину до 400 метров.

Неожиданные кадры

Хотя гигантского кальмара в поисках так и не нашли, исследователи смогли заснять на видео кальмара размером от 10 до 12 см. Это открытие потрясло команду — на видео запечатлён кальмар, который может быть либо детёнышем гигантского кальмара, либо взрослой особью другого вида, например, Galiteuthis glacialis - стеклянного кальмара.

На видео, которое длится 2 минуты 33 секунды, кальмар плавал в водах Антарктиды. Это открытие дает шанс на новое понимание того, как выглядят молодые особи гигантского кальмара и как они ведут себя в глубинах.

Что скрывает океан

Команда также сняла более 80 видов глубоководных существ, включая гигантские вулканические губки, антарктических подсолнечных звезд, различных оболочников и кораллов. Однако самое главное — это видео с кальмаром. Оно стало важным шагом в изучении экосистемы Южного океана, полные секреты которой ещё предстоит раскрыть.

Это открытие может привести к важным научным выводам о жизненном цикле гигантского кальмара, а также о его поведении, темпах роста и привычках питания. Если кальмар действительно окажется детенышем гигантского кальмара, это будет важнейшее достижение для науки.

Уточнения

Архите́утис (гига́нтский кальма́р) (лат. Architeuthis) — род глубоководных кальмаров, составляющий самостоятельное семейство Architeuthidae.

