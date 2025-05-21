Акула не возражала: существо на её голове может изменить наши представления о глубинах

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Это зрелище вряд ли забудется: в декабре 2023 года у побережья Новой Зеландии команда учёных, исследующих морскую жизнь, стала свидетелем неожиданной сцены — осьминог уютно расположился прямо на голове трёхметровой акулы мако. Необычное взаимодействие двух представителей глубин удалось зафиксировать в заливе Хаураки с помощью дрона и подводной камеры.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Сначала внимание привлёк яркий оранжевый фрагмент на фоне стального плавника. Только при детальном рассмотрении стало понятно: это вовсе не буй и не травма, а настоящий осьминог, крепко вцепившийся щупальцами в череп хищника. Никто из команды не ожидал увидеть нечто подобное. Существо словно совершило экскурсию на спине одного из самых быстрых морских обитателей.

Интересно, что эти два вида редко встречаются: осьминоги предпочитают придонные слои, а акула мако живёт в пелагических водах и способна развивать скорость до 74 км/ч. Однако во время этого короткого наблюдения - оно длилось около десяти минут — акула вела себя спокойно, будто не замечая своего пассажира. Она скользила в толще воды, не проявляя никакого беспокойства.

Этот эпизод стал напоминанием о том, насколько океан непредсказуем и полон неожиданных связей. Исследователи до сих пор гадают, как мог произойти контакт между обитателями таких разных морских слоёв. Но одно ясно точно: подобных встреч нельзя упускать из виду — они подчёркивают хрупкость и сложность морских экосистем.

Сегодня акула мако находится под угрозой исчезновения. Её численность снижается из-за чрезмерного вылова и охоты ради плавников. Учёные подчёркивают важность сохранения морской среды, чтобы и дальше можно было быть свидетелями таких редких и трогательных моментов.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

