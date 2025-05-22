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Ум, который поражает: как вороны справились с задачей, на которую не способны даже обезьяны

3:33
Зоосфера

Вороны давно известны своей выдающейся умственной способностью, но последнее исследование превзошло все ожидания. Черные вороны продемонстрировали уникальные когнитивные способности, решив задачу, которую ранее считали доступной только человеку. И, что особенно удивительно, они справились с этим заданием даже лучше, чем обезьяны.

Ворон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ворон

Задача для ворон: распознать геометрические фигуры

Эксперимент, проведенный нейробиологом Андреасом Нидером из Тюбингенского университета в Германии, поставил перед воронами задачу, требующую не просто запоминания, а абстрактного мышления. На экране перед птицами показывались шесть геометрических фигур. Из пяти одинаковых фигур одна отличалась, будучи слегка искривленной или асимметричной. Ворон должен был выбрать "нарушителя", чтобы получить награду.

Изначально различия между фигурами были очевидны, например, пять одинаковых лун и одна фигура в виде цветка. Но постепенно ученые усложняли задачу, делая отличия едва заметными, с деформированными квадратами и асимметричными ромбами. Вороны продолжали с успехом справляться с испытаниями, проявляя способность к абстрактному восприятию геометрических закономерностей.

Как вороны обошли бабуинов

Что делает это открытие еще более интересным, так это то, что вороны превзошли обезьян в этой задаче. Бабуины, прошедшие интенсивную тренировку, не смогли справиться с задачей, несмотря на усилия. Это подтверждает уникальные когнитивные способности ворон, которые при определенных условиях могут превосходить даже млекопитающих, более близких к человеку.

Нейробиолог из Университетского колледжа Лондона Матиас Сабле-Мейер, признался:

"Я действительно не ожидал, что вороны способны на это".

Почему вороны могут решать такие задачи

Геометрическая интуиция, которую использовали вороны, до сих пор считалась уникальной способностью людей. Однако исследование Нидера показало, что вороны способны распознавать аномалии в формах исключительно по их геометрическим характеристикам. Это, безусловно, требует более сложных когнитивных процессов, чем простое различение по размеру или цвету.

Согласно мнению нейробиолога Джорджио Валлортигары, распознавание фигур на основе их углов и длины сторон гораздо более сложное, чем привычное восприятие объектов по их внешним признакам.

Интеллект ворон: эволюция и гибкость

Вороны, как и другие птицы семейства врановых, используют инструменты и могут запоминать человеческие лица. Эта последняя способность, к тому же, кажется результатом их способности ориентироваться в пространстве, что подтверждает развитие геометрического интеллекта. Этот интеллект не возникает из-за специальной подготовки, а развивается естественным путем в ответ на потребности в выживании и взаимодействии с окружающим миром.

Будущее исследований

Это открытие о геометрической абстракции у ворон поднимает важный вопрос о гибкости поведения и развитии интеллекта у животных. Птицы с такими способностями, как и человек, могут использовать абстрактное мышление в решении задач. Исследования продолжаются, и, возможно, вскоре ученые откроют новые способы понимания интеллекта в животных.

Уточнения

Во́роны (лат. Corvus) — род птиц из семейства врановых (Corvidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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