Как понять, что ваша кошка психопат: признаки, которые вы точно не ожидали

Что творится в голове у кошки? Возможно, больше, чем кажется. В 2021 году британские учёные из Ливерпульского университета разработали необычный тест — CAT-Tri+, который помогает оценить психопатические черты у домашних кошек. И да, это звучит странно. Но работает.
Исследование основывается на триархической модели психопатии, которая измеряет:
Смелость — насколько кошка бесстрашна и уверена в себе;
Подлость — склонность к манипуляциям и агрессии;
Развязность — импульсивность, гиперактивность и невнимательность к границам.
Хотя модель разработана для людей, учёные адаптировали её под кошек.
"Меня вдохновил мой собственный кот Гамбол, который показал высокие баллы по шкале расторможенности", — призналась психолог Ребекка Эванс, одна из авторов исследования.
Анкета состоит из 46 пунктов, в которых владельцы оценивают поведение питомца по шкале от "совсем не про моего кота" до "точно в точку". Вопросы касаются:
любопытства и реакции на новое,
отношения к другим животным,
соблюдения "домашних правил",
реакций на людей, ласки, шумы и стресс.
Также учитываются агрессия, смены настроения и стремление к стимуляции. Всё это складывается в балл по шкале CAT-Tri+.
Учёные надеются, что тест поможет не просто "расшифровать" кошек, но и улучшить отношения между питомцем и человеком. Например, если кошка набирает высокие баллы по смелости, ей подойдут игры с препятствиями и лазалки. А если она импульсивна — нужно больше рутины и меньше раздражителей.
"Вполне возможно, что у всех кошек есть признаки психопатии, — говорит Эванс. — Эти черты помогали их предкам выживать: охотиться, защищать территорию, находить партнёров".
Кроме того, понимание поведенческих особенностей может снизить количество случаев, когда кошек отдают в приюты или выбрасывают. Если хозяин знает, как "настроен" его питомец, он может скорректировать поведение — и сохранить семью.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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