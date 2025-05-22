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Мягкая атака на колени: как кошачий замес превращается в территориальный ритуал

2:29
Зоосфера

Если вы замечали, как ваша кошка "разминает" одеяло или ваши колени, не удивляйтесь — это вполне нормальное и даже милое поведение. В кошачьем мире оно известно как разминание или "приготовление печенья". Но почему кошки это делают и что это означает?

Кошачьи лапы
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачьи лапы

Откуда берётся привычка размина́ть?

Поведение формируется ещё в младенчестве. Когда котята сосут молоко, они инстинктивно мнут живот матери лапками, чтобы стимулировать выработку молока.

"Разминание — это признак полного удовлетворения у кошки. Оно означает, что она чувствует себя в безопасности и счастлива", — говорит ветеринарный консультант Сара Очоа.

Привычка, которая остаётся навсегда

"Такое поведение остаётся с кошкой на всю жизнь как способ самоуспокоения. Это сродни тому, как человек расслабляется с книгой или бокалом вина", — объясняет это поведение. Доктор Мэтью Маккарти.

Разминание часто сопровождается мурлыканьем и происходит перед сном или в моменты особого комфорта — например, когда вы гладите кошку или она уютно устроилась рядом.

Есть и другая причина — территориальная

На лапах у кошек расположены потовые железы, поэтому, разминая поверхность, кошка оставляет на ней свой запах.

Это помогает ей "отметить" территорию — будь то подушка, одеяло или вы сами.

"Так кошка заявляет права на своё место", — добавляет доктор Маккарти.

Связь со спариванием

Хотя это не доказано полностью, разминание также может быть связано с инстинктом спаривания — особенно у самок.

Они могут мяукать, потягиваться и размина́ть перед тем, как лечь набок. Но основным признаком готовности остаётся поведение хвоста — когда кошка отводит его в сторону.

Когда поведение доставляет неудобства

Если кошка во время разминания повреждает вещи, виноваты могут быть острые когти. В этом случае:

  • Регулярно подстригайте кошке когти.
  • Используйте материалы, которые не цепляются, например, хлопок.
  • Выделите кошке отдельное мягкое одеяло — чем пушистее, тем лучше.

"Многие кошки любят мять флисовые пледы перед тем, как лечь на них. Это нормальное поведение, не повод для беспокойства", — подчёркивает специалист по поведению животных Криста Коппола.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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