Мягкая атака на колени: как кошачий замес превращается в территориальный ритуал

Если вы замечали, как ваша кошка "разминает" одеяло или ваши колени, не удивляйтесь — это вполне нормальное и даже милое поведение. В кошачьем мире оно известно как разминание или "приготовление печенья". Но почему кошки это делают и что это означает?
Поведение формируется ещё в младенчестве. Когда котята сосут молоко, они инстинктивно мнут живот матери лапками, чтобы стимулировать выработку молока.
"Разминание — это признак полного удовлетворения у кошки. Оно означает, что она чувствует себя в безопасности и счастлива", — говорит ветеринарный консультант Сара Очоа.
"Такое поведение остаётся с кошкой на всю жизнь как способ самоуспокоения. Это сродни тому, как человек расслабляется с книгой или бокалом вина", — объясняет это поведение. Доктор Мэтью Маккарти.
Разминание часто сопровождается мурлыканьем и происходит перед сном или в моменты особого комфорта — например, когда вы гладите кошку или она уютно устроилась рядом.
На лапах у кошек расположены потовые железы, поэтому, разминая поверхность, кошка оставляет на ней свой запах.
Это помогает ей "отметить" территорию — будь то подушка, одеяло или вы сами.
"Так кошка заявляет права на своё место", — добавляет доктор Маккарти.
Хотя это не доказано полностью, разминание также может быть связано с инстинктом спаривания — особенно у самок.
Они могут мяукать, потягиваться и размина́ть перед тем, как лечь набок. Но основным признаком готовности остаётся поведение хвоста — когда кошка отводит его в сторону.
Если кошка во время разминания повреждает вещи, виноваты могут быть острые когти. В этом случае:
"Многие кошки любят мять флисовые пледы перед тем, как лечь на них. Это нормальное поведение, не повод для беспокойства", — подчёркивает специалист по поведению животных Криста Коппола.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
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