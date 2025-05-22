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Как оживить скучную жизнь вашего питомца: эти 10 привычек сделают вашу собаку счастливой

2:45
Зоосфера

Многие домашние собаки живут в рутине: короткие прогулки, одиночество, скука. Даже активные породы часто не получают достаточной физической и умственной нагрузки.

собака счаслива
Фото: freepik.com is licensed under public domain
собака счаслива

Но есть простые и эффективные способы изменить это — и укрепить вашу связь с питомцем.

1. Будьте рядом

Самое ценное для собаки — ваше внимание. Ни игрушки, ни телевизор для собак не заменят живого общения. Взгляд в глаза, совместное время — всё это запускает выработку окситоцина, гормона доверия и любви.

2. Гуляйте чаще

Прогулки — основа здоровья. Они улучшают работу мозга, снижают риск деменции и ожирения. Даже две-три прогулки в день способны значительно повлиять на качество жизни питомца.

3. Играйте в перетягивание

Дождь за окном? Тогда играйте дома! Перетягивание каната укрепляет мышцы и доверие. Если не нравится — бросайте мяч, устройте "полосу препятствий" из мебели или играйте в прятки.

4. Посещайте парк

15 минут активной игры с другими собаками — и ваш пёс станет более социализированным и спокойным. Особенно важно для тех, у кого в доме только один питомец.

5. Учитесь вместе

Обучение командам — не просто дрессировка. Это способ укрепить контакт. Самое ценное в этом процессе — вы рядом. Лучше заниматься дома или на бесплатных площадках.

6. Уход и массаж

Регулярный уход — это не только чистота, но и возможность заметить изменения в здоровье. А лёгкий массаж — приятный ритуал, который укрепляет доверие.

7. Пешие походы

Если собака здорова, не упускайте шанс отправиться в небольшой поход. Новые запахи и виды заряжают не хуже прогулок на природе.

8. Поездки на машине

Если активные прогулки невозможны, возьмите собаку в поездку. Новые места, запахи и впечатления отлично стимулируют мозг. Только не забудьте про лакомства — с учётом калорий.

9. Игрушки — с умом

Игрушки не заменят вас, но могут занять питомца на время. Лучше всего работают жевательные игрушки с начинкой: замороженное арахисовое масло — отличный вариант.

10. Правильное питание

Не переусердствуйте с сухими кормами. Добавьте цельные продукты: варёные яйца, куриные ножки, рыбу. Или замените часть корма свежими фруктами — черникой, яблоками.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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