Они не игрушки: какие собаки становятся агрессивными, если в доме ребёнок

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появление малыша в семье — огромная радость, но и серьёзный стресс не только для родителей, но и для питомцев. Особенно если речь идёт о собаках, которые были единственными "любимцами" до этого момента. Некоторые породы оказываются не готовы к конкуренции за внимание и реагируют на ребёнка крайне непредсказуемо.

Фото: Designed be Freepik by kues1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злая собака

Маленькая, но с характером — чихуахуа

Эта миниатюрная собака может быть очень требовательной. Она не привыкла делиться хозяином и тяжело переносит вторжение в свою территорию. Особенно если "вторженцем" оказывается шумный и подвижный малыш.

При недостатке внимания чихуахуа может начать вести себя агрессивно. А учитывая её хрупкость, даже случайное прикосновение ребёнка может привести к травме — собаку легко уронить, наступить на неё или придавить во сне.

Неутомимая и вспыльчивая — малинуа

Бельгийская овчарка — не для начинающих. Эта порода требует ежедневных тренировок, серьёзной умственной и физической нагрузки. Без этого собака становится нервной и непредсказуемой.

"Малинуа мгновенно реагирует на громкие звуки, хаос и резкие движения — всё, что так часто бывает в доме с ребёнком", — подчёркивает источник.

Такая собака подходит только очень опытному владельцу, способному контролировать поведение животного.

Шарпей: плюшевый снаружи, сложный внутри

Эта порода часто вызывает умиление, но за складками кожи скрывается упрямый и независимый характер.

Шарпею нужен строгий и уверенный хозяин, иначе он начинает "вести" семью, что особенно опасно при наличии маленьких детей.

К тому же у породы слабое боковое зрение. Если ребёнок внезапно появится сбоку или сделает резкое движение, собака может испугаться и среагировать агрессивно.

Добавим к этому аллергенную шерсть и склонность к доминированию — и становится понятно, почему шарпей не лучший выбор для дома с малышом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

