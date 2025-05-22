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Не укусит и не зарычит: эти псы для комфортной жизни в городе

3:15
Зоосфера

Выбираете собаку, с которой не будет неловко на прогулке, в подъезде и у двери с курьером? Тогда этот список — для вас. Исследование Forbes Advisor среди 5000 владельцев собак показало, какие породы действительно дружелюбны — к людям, другим животным и новым ситуациям. Без субъективных "мне кажется" — только цифры, впечатления и породы, в которых вежливость встроена в характер.

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

ТОП-10 дружелюбных пород

1. Бернский зенненхунд

Гигантский милашка. Ласков, терпелив и по-кошачьи обожает обнимашки. Не рычит, не спорит, не конфликтует. Если вам нужен собачий "обниматор" — это он.

2. Золотистый ретривер

Идеал собаки-компаньона. Со всеми на одной волне: с детьми, гостями, соседями и собаками в парке. Иногда чрезмерно навязчив, но с добрыми намерениями.

3. Вельш корги пемброк

Маленький энергичный позитивчик. Прекрасно ладит с людьми, терпелив с детьми, но нуждается в ранней социализации, чтобы не "пихаться" с другими собаками.

4. Лабрадор

Любимец мира: покладистый, активный, добродушный. Иногда не фанат обнимашек, но всегда рад компании — и людей, и хвостатых.

5. Немецкий боксер

Весельчак-спортсмен. Ласков, контактен, ориентирован на человека. Но требует грамотной социализации — без неё возможна вспышка недоверия к другим собакам.

6. Немецкий дог

Величественный великан с благородной душой. Спокойный, миролюбивый, редко реагирует резко — но может быть сдержан в общении с незнакомцами.

7. Кавалер кинг чарльз спаниель

Маленький экстраверт, созданный для любви и ласки. Обожает всех и вся, но в компании других собак может проявить ревность.

8. Бостон терьер

Живой, эмоциональный, нежный. Любит обнимашки, но к посторонним людям может относиться настороженно. С другими собаками — терпелив.

9. Французский бульдог

Уютный диванный друг. Очень тактильный, с мягким характером. Но не всегда дружелюбен к другим собакам и может "заступить" за свою территорию.

10. Австралийская овчарка

Активный умник, который любит людей и внимание. Дружелюбен к людям, но бывает импульсивен с другими собаками, если не социализирован.

А кто — наименее дружелюбный

Американский бульдог, доберман, ротвейлер, кане-корсо и… ши тцу.

Да-да, не обманитесь милашками: ши тцу, по отзывам владельцев, недружелюбны к другим собакам и настороженны к людям.

Если вам важно, чтобы собака приветливо встречала гостей, не лаяла на курьера и спокойно уживалась с другими питомцами — ориентируйтесь на список выше. Но помните: у каждого пса свой характер, и даже "самая дружелюбная" порода требует воспитания и внимания.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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