Не для большой семьи: собаки, которым нужен только один человек

Не все собаки обожают всех членов семьи одинаково. Есть породы, для которых один человек — это весь мир. Они могут быть доброжелательны к окружающим, но их настоящая любовь, доверие и преданность — только одному.
Рассказываем о собаках-однолюбах, которые не разменяются на всех подряд и станут верными спутниками для тех, кто готов к настоящей связи.
Тем, кто живёт один или вдвоём.
Людям с устойчивым образом жизни.
Владельцам, готовым уделять внимание, устанавливать границы и строить доверие.
А вот в семьи с детьми, где слишком много рук и "обожаний", такие породы подходят редко — они не терпят фамильярности и могут замкнуться или даже ревновать.
1. Акита-ину
Независимая, гордая, невероятно преданная. После истории Хатико никто не сомневается — акита любит раз и навсегда. Не терпит фамильярности и требует уважения.
2. Кане-корсо
Массивный охранник и телохранитель с итальянскими корнями. Привязывается к одному человеку, готов защищать даже ценой жизни. Остальных — просто терпит.
3. Русский черный терьер
Собака-командир. Недоверчива, умна, чувствительна к настроению хозяина. Без уважительного подхода — может замкнуться и стать неуправляемой.
4. Чау-чау
Пушистый интроверт с характером льва. Не любит объятий и навязчивости, выбирает "своего" человека и игнорирует всех остальных.
5. Доберман
Чуткий, эмоциональный и нежен с тем, кого признал своим. Без внимания начинает страдать, поэтому подходит только тем, кто готов на тесную связь.
6. Басенджи
Не лает, но громко выражает своё "я". Самостоятельный, умный и явно не командный игрок. Один человек — его вселенная, остальным мило улыбается и идёт по делам.
7. Родезийский риджбек
Бывший охотник на львов, в быту — мягкий гигант для одного. Воспитание — строгое, но без давления. Иначе — упрямство и игнор.
8. Аляскинский маламут
Северный труженик с упрямым характером. Требует активности, но слушает только одного — и то, если этот один умеет быть лидером.
9. Немецкая овчарка
Рабочая, универсальная и бесконечно преданная. Ориентируется на хозяина в любой ситуации. Но требует постоянной работы над отношениями.
10. Шарпей
Необычная внешность — и не менее необычный характер. Независим, подозрителен к чужим, но с "своим" человеком готов на многое.
Ранняя социализация — с щенячьего возраста знакомьте собаку с миром.
Уверенность и последовательность — никаких двойных стандартов.
Никакой грубости — доверие легко потерять, но сложно вернуть.
Много общения — без внимания они тоскуют и могут замкнуться.
Собаки-однолюбы не для всех. Но если вы станете для такой собаки тем самым "единственным", она будет с вами — всегда. Без компромиссов и безусловно.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.