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Черепаха — не игрушка: как не ошибиться при выборе самого тихого питомца

1:58
Зоосфера

Сухопутные черепахи - не шумят, не линяют, не царапают мебель. Кажется, идеальный питомец! Но не всё так просто. Держать их в доме можно, но только при соблюдении важных условий. И начинается всё с документов.

Черепаха
Фото: flickr.com by Nicholas Petrone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черепаха

Чтобы всё было по закону, у черепахи должен быть специальный сертификат СИТЕС - он подтверждает, что животное не попало к вам незаконным путём. Самые популярные виды — Testudo hermanni, Testudo graeca, Testudo marginata. Без документов — можно нарваться на штраф или даже уголовное дело.

Что касается условий содержания - черепаха вовсе не "живёт на полке". Ей нужно тепло, свет и пространство. Если вы оставляете её в квартире, придётся оборудовать террариум: с лампой UVB, подогревом, укрытиями и подходящей почвой. Температура — от 24 до 30°C. А если черепаха требует зимней спячки — готовьтесь заранее, потому что это не опция, а необходимость.

Идеально - летом выпускать её на огороженный участок в саду. Но и в доме можно создать подходящую среду, если подойти с умом.

Питается такая черепаха травой, овощами, цветами и фруктами (немного). Каждый день — свежая вода, чистая миска, контроль веса и состояния панциря. А если что-то пойдёт не так — искать ветврача, который умеет работать с рептилиями.

Плюсы у такого питомца очевидны: он спокойный, живёт десятилетиями, не требует постоянного общения. Но и минусы есть: он не подходит детям, требует строго контролируемой среды и внимания к деталям.

Черепаха — это не игрушка и не "домашний декор". Если вы готовы позаботиться о ней по-настоящему, она станет вам надёжным и интересным спутником на долгие годы.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Дмитрий Тезнев
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