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Сон под охраной: зачем собаки танцуют кругами перед тем, как уснуть

1:47
Зоосфера

Если у вас есть собака, вы наверняка замечали: прежде чем лечь, она начинает кружить на месте, словно подбирает идеальную позу. На первый взгляд - забавный ритуал. Но у этого поведения есть глубокие, почти древние причины.

Собака на кровати
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на кровати

Такое "кручение" пришло к собакам от их далеких предков - волков. Когда-то в дикой природе это помогало им выживать. Волки таким способом определяли направление ветра и ложились носом в его сторону — чтобы быстрее учуять приближающуюся опасность. К тому же, свернувшись калачиком, они лучше сохраняли тепло, особенно в суровые морозы.

Но это не всё. Прежде чем устроиться на ночлег, дикие псы утаптывали траву, раздвигали кусты и даже проверяли, нет ли рядом нежеланных гостей — змей или насекомых. Это помогало создать себе безопасное и удобное место. У домашних собак этот инстинкт остался: кружение помогает им обустроить "гнездо" даже на гладком ковре.

Иногда собаки делают это, чтобы регулировать температуру тела. В жарком климате они даже могут разрывать верхний слой земли, чтобы добраться до прохладной почвы. В холодном — сворачиваются в плотный клубок или прижимаются к другим членам стаи, чтобы согреться.

Но если ваша собака крутится особенно долго, несколько раз встаёт, ложится и снова повторяет - это может быть тревожным сигналом. Такое поведение иногда связано с болями в суставах, позвоночнике или с неврологическими проблемами. В таких случаях лучше не тянуть и показать питомца ветеринару. Правильное лечение может вернуть ему спокойный и комфортный сон.

Уточнения

Соба́ка  — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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