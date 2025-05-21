Без шерсти, но с аллергенами: почему даже лысые кошки могут вызвать серьёзную реакцию

Идея о том, что бывают кошки, которые не вызывают аллергию, - всего лишь красивая сказка, вещает новостной портал Москва 24. На деле все без исключения породы выделяют аллерген, который может вызвать проблемы со здоровьем. Этот белок содержится в слюне, поте, моче, а также в шерсти и перхоти животного. Даже если кошка не пушистая, это не значит, что от неё не будет реакции.
Чем больше кошка - тем выше концентрация белка в воздухе. Особенно если у неё длинная шерсть, и она любит бегать по дому. Казалось бы, короткошерстные и спокойные породы безопаснее, но и они могут стать причиной аллергии, особенно если позволять им спать в кровати или часто гладить.
А вот лысые породы, вроде сфинксов, которые обычно рекламируют как "гипоаллергенных", наоборот, могут вызывать очень сильную контактную аллергию. Их кожа выделяет смазку, содержащую тот же самый белок, и при прикосновении к животному может развиться сильная реакция.
Если в семье есть склонность к аллергии, прежде чем заводить питомца, стоит заранее проверить, как организм отреагирует. Самый надёжный способ - сдать анализ крови. А можно просто понаблюдать за собой: встретиться с кошкой на 15-20 минут, а затем повторить контакт через неделю. Если реакции не последует, с большой долей вероятности животное можно будет забрать домой.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.