Без шерсти, но с аллергенами: почему даже лысые кошки могут вызвать серьёзную реакцию

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Идея о том, что бывают кошки, которые не вызывают аллергию, - всего лишь красивая сказка, вещает новостной портал Москва 24. На деле все без исключения породы выделяют аллерген, который может вызвать проблемы со здоровьем. Этот белок содержится в слюне, поте, моче, а также в шерсти и перхоти животного. Даже если кошка не пушистая, это не значит, что от неё не будет реакции.

Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котенок сфинкс

Чем больше кошка - тем выше концентрация белка в воздухе. Особенно если у неё длинная шерсть, и она любит бегать по дому. Казалось бы, короткошерстные и спокойные породы безопаснее, но и они могут стать причиной аллергии, особенно если позволять им спать в кровати или часто гладить.

А вот лысые породы, вроде сфинксов, которые обычно рекламируют как "гипоаллергенных", наоборот, могут вызывать очень сильную контактную аллергию. Их кожа выделяет смазку, содержащую тот же самый белок, и при прикосновении к животному может развиться сильная реакция.

Если в семье есть склонность к аллергии, прежде чем заводить питомца, стоит заранее проверить, как организм отреагирует. Самый надёжный способ - сдать анализ крови. А можно просто понаблюдать за собой: встретиться с кошкой на 15-20 минут, а затем повторить контакт через неделю. Если реакции не последует, с большой долей вероятности животное можно будет забрать домой.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

