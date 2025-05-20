Жил себе с крокодилом в ванной — теперь могут изъять: вступает в силу новый запрет

С 1 сентября в силу вступает новый список животных, которых теперь нельзя держать дома. Он пополнился почти на четверть по сравнению с предыдущим и включает 121 вид — от ядовитых змей до слонов. И хотя кажется, что кто-то просто переборщил с фантазией, такие питомцы действительно встречаются у обычных людей. У кого-то — львы в хрущёвке, у кого-то — кенгуру в чемодане, вещает новостной портал Вести Подмосковья.

Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ аллигатор крокодил

Запрещёнными стали животные, опасные для человека или те, кому просто невозможно создать подходящие условия в квартире. В списке — ядовитые змеи, кобры, гадюки, гигантские питоны, крокодилы, ядовитые лягушки, тарантулы, черные вдовы и даже страусы. Есть и более привычные "звери" — рыси, волки, еноты, медведи и даже обезьяны. Теперь всем этим зверям путь в квартиры закрыт — если только это не зоопарк, питомник или цирк с лицензией.

Правда, за нарушение пока ничего не грозит. Максимум - изъятие животного. Штрафов до сих пор не ввели, хотя обсуждают это уже несколько лет. Более того, если зверь был приобретён до выхода нового списка, его могут и не забирать.

Но истории из Центров реабилитации диких животных под Москвой доказывают: запрет появился не на пустом месте. В подмосковной деревне Андрейково живут бывшие "домашние" львы, волки, обезьяны и змеи. Кто-то из них работал фотомоделью на Арбате, кто-то был подарком миллионеру, а кто-то просто выпал из окна. Одна бабушка покупала волчонка, спала с ним, а потом он чуть не откусил ей ногу.

Кого только не находят на улицах: в лесу под Балашихой грибники встретили двух верблюдов, в реке — крокодила, в квартире — полоза, а на крыше дома — рысь. Кто-то держал крокодила в ванной и кормил куриными окорочками. Кто-то нашёл змею у вентиляции и сдал её МЧС. А кто-то крал кенгуру из зоопарков — просто чтобы продать их и завести обезьянку.

Оказалось, любовь к экзотике может быть опасна не только для животных, но и для самих хозяев. Потому и появился этот список — не потому что кто-то боится розового фламинго, а потому что он, как и лев в ванной, всё же не создан для жизни рядом с человеком.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

