В сквере "Территория детства" на новой Московке всё чаще можно увидеть не гуляющих детей, а крыс, вещает новостной портал gorod55. ru. Местная жительница рассказала, что грызуны буквально бегают среди прохожих и облюбовали тепловую камеру прямо на территории зоны отдыха.
"Писали обращения, чтобы потравили. Но крысы так и бегают", — делится женщина.
Жалобу рассмотрели ещё в конце апреля, но заметных изменений не произошло. По словам омички, обещанная дератизация может состояться не раньше конца мая — если вообще состоится.
Ситуация обостряется из-за мусора, остатков еды и общей антисанитарии. Всё это создаёт идеальные условия для грызунов: тепло, пища и отсутствие контроля. Крысы чувствуют себя вольготно и, судя по видео, не прячутся даже днём.
Но проблема - не только в неприятном соседстве. Эти животные могут переносить опасные заболевания: лептоспироз, бешенство, геморрагическую лихорадку и другие инфекции. Укус крысы — это повод немедленно обратиться за медицинской помощью.
Тем временем жители продолжают надеяться, что меры всё-таки будут приняты до того, как последствия станут серьёзными.
Кры́сы — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.