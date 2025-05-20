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Детский сквер в Омске оказался в лапах крыс — и никто не спешит их останавливать

1:23
Зоосфера

В сквере "Территория детства" на новой Московке всё чаще можно увидеть не гуляющих детей, а крыс, вещает новостной портал gorod55. ru. Местная жительница рассказала, что грызуны буквально бегают среди прохожих и облюбовали тепловую камеру прямо на территории зоны отдыха.

крыса собирает рубли
Фото: Wikimedia Commons by Alexey Krasavin is licensed under Public domain
крыса собирает рубли

"Писали обращения, чтобы потравили. Но крысы так и бегают", — делится женщина.

Жалобу рассмотрели ещё в конце апреля, но заметных изменений не произошло. По словам омички, обещанная дератизация может состояться не раньше конца мая — если вообще состоится.

Ситуация обостряется из-за мусора, остатков еды и общей антисанитарии. Всё это создаёт идеальные условия для грызунов: тепло, пища и отсутствие контроля. Крысы чувствуют себя вольготно и, судя по видео, не прячутся даже днём.

Но проблема - не только в неприятном соседстве. Эти животные могут переносить опасные заболевания: лептоспироз, бешенство, геморрагическую лихорадку и другие инфекции. Укус крысы — это повод немедленно обратиться за медицинской помощью.

Тем временем жители продолжают надеяться, что меры всё-таки будут приняты до того, как последствия станут серьёзными.

Уточнения

Кры́сы — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Дмитрий Тезнев
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